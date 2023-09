Ka Whakanuia e Apple te Aratau Whakaahua Whakanuia me te Aratau Po i roto i te iPhone 15

Whakarāpopototanga: Kua hurahia e Apple nga ahuatanga hou mo tana taupānga kamera i roto i te iPhone 15. Ko te Aratau Whakaahua kua whakareihia inaianei kei te whakauru i te hangarau ako miihini ki te kimi aunoa i nga tangata me nga kararehe, e whakarato ana i nga kaiwhakamahi ki nga whakaahua tino ataahua. I tua atu, kua whakapai ake a Apple i te Aratau Po ki te whakarei ake i nga kaha o te whakaahua iti-marama. Kei te whakanui ano te iPhone 15 i nga waahanga kamera kua whakahoutia me te arotahi f/1.6 aperture, he whiringa waea 2x, me te kaha 24-megapixel.

Kua tangohia e Apple tana Aratau Whakaahua rongonui ki te taumata e whai ake nei i roto i te iPhone 15 me te whakauru o te hangarau ako miihini. Ko tenei ahuatanga hou e whakamahi ana i nga algorithm matatau ki te tātari i te hanganga o te whakaahua me te huri aunoa ki te Aratau Whakaahua ina kitea he tangata, he mokai ranei. Ko tenei mahi hou e whai ana ki te whakarato ki nga kaiwhakamahi nga whakaahua ahua ngaio me te kore e hiahiatia he whakatikatika a-ringa.

I tua atu, i muri i te hopu whakaahua i roto i te Aratau Whakaahua, ka whai mana nga kaiwhakamahi ki te huri i te arotahi ki waenga i nga tangata rereke, mo nga kararehe ranei, me te whakarite kia tino kitea te kaupapa e hiahiatia ana. Ahakoa ko te whiringa ki te whakaweto i te Aratau Whakaahua me te hoki ki te whakaahua taketake kua waatea mai i tana whakaurunga, ko tenei whakahoutanga hou ka taapiri atu i te kaha me te mana auaha ki te ahuatanga.

Kua whakapaia ano e Apple te Aratau Po, e taea ai e nga kaiwhakamahi te hopu whakaahua whakamiharo ahakoa i roto i nga taiao iti-marama. Ahakoa kaore ano kia whakaatuhia nga korero mo nga whakapainga ake, ko te whakaaro a Apple ki te whakapai tonu i tenei ahuatanga e kii ana ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako kia pai ake te ahua o te ahua me te iti o te haruru i roto i nga ahuatanga maramara.

I runga i nga korero mo te kamera, kei te whakanui te iPhone 15 i te arotahi aperture f/1.6, ka nui ake te marama ki te uru ki roto i te puoro kamera, ka puta ake nga whakaahua koi me te hihiri. Hei taapiri, ko te kowhiringa waea waea 2x ka whakawhiwhia ki nga kaiwhakamahi te kaha topa, e taea ai e ratou te hopu kaupapa mai i tawhiti me te kore e whakararu i te kounga whakaahua. Ma te kaha 24-megapixel, ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako ki nga whakaahua teitei ake me te nui ake o nga korero me te marama.

I roto i te katoa, ko nga whakahoutanga a Apple ki te Aratau Whakaahua me te Aratau Po, me te pai ake o nga korero mo te kamera i roto i te iPhone 15, e whakaatu ana i te kaha o te kamupene ki te whakarato ki ana kaiwhakamahi nga mana whakaahua motuhake. Ko enei ahunga whakamua ka taea e nga kaiwhakamahi te hopu whakaahua whakamiharo me nga whakaahua kounga teitei i roto i nga ahuatanga rama.

