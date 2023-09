Ka timata te whakaaro i te wa e tatari ana nga kaiwhaiwhai i te marama o Hepetema Nintendo Direct

Kei te tatari marie nga kaiwhaiwhai Nintendo mo te panuitanga o te Mahuru Nintendo Direct whakaaturanga, he tikanga kua whaia e te kamupene i nga tau o mua. Ahakoa kaore a Nintendo i whakapuaki i te huihuinga, kua whakaatuhia e nga tau kua hipa he tauira rite tonu o te whakaaturanga Mahuru Direct. Na nga riipene me nga korero e rere ana mo nga whakaaturanga o te Whakawhiti 2 e whakaatuhia ana ki nga kaihanga i Gamescom 2023, kei te kaha haere te whakaaro.

Ko te wa waenganui-marama ka tae atu ki te Whakaaturanga Taakaro o Tokyo, ka timata i te Mahuru 21st, he wa tino nui mo Nintendo ki te pupuri i tetahi whakaaturanga. Ma te whakaaro ki te raarangi o nga tukunga keemu mo te toenga o te tau 2023, tae atu ki nga taitara penei i te Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC, me Te Kaitiaki Pikachu Returns, ka whakaaro etahi o nga kaiwhaiwhai mena koinei te wa tika mo Nintendo ki te whakaatu. ara ake nga keemu.

Heoi, i te titiro ki nga tau o mua, ko Nintendo Directs i te marama o Hepetema he maha nga korero mo nga taitara e haere mai ana. Kei te haruru kee te mira korero ki nga keemu pea ka whakaatuhia i roto i te huihuinga, a kei reira tonu te tupono o nga kaiwhakawhanake tuatoru e whakaatu ana i o raatau taitara kore-Nintendo mo te Whakawhiti.

Ahakoa kua ki tonu a 2023 i nga whakaputanga whakahihiri, kei te titiro whakamua ano nga kaiwhaiwhai ki te 2024, kei reira te keemu hou a Princess Peach me tetahi korero ko Luigi's Mansion: Dark Moon remaster ka kitea. Kei te tumanako hoki mo te tukunga o Splatoon 3 Side Order DLC.

Ahakoa ka tu he Mahuru Nintendo Direct i tenei tau kaore ano kia kitea, engari kei te tumanako tonu nga kaiwhaiwhai. Ko te pooti i whakahaeretia i waenga i nga kaiwhaiwhai e whakaatu ana ko te nuinga e whakapono ana ka tu he Direct, me te 66% e tatari ana kia whakakiia tetahi whakaaturanga ki nga taitara tuatahi. 18% e whakaaro ana ka roa pea i muri mai i te Wonder Direct tata nei, ko te 7% e whakapono ana ka pakaru a Nintendo i tenei tau.

I roto i te katoa, e tatari ana nga kaiwhaiwhai Nintendo mo nga panui mo te Mahuru Direct, e tatari ana mo nga keemu me nga ohorere kei te rongoa.

