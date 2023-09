Nga Wa Tukunga mo te Teal Mask DLC i Pokemon Scarlet me Violet

Kei te tatari marie nga kaiwhakangungu o te ao ki te tukunga o te Pokemon Scarlet me te Violet DLC tuatahi, Ko te Teal Mask. Kua whakaritea hei te Wenerei, Hepetema 13, kei te pirangi nga kaitakaro mo nga wa tukunga motuhake i to raatau rohe.

E ai ki nga korero kua whakapumautia, Ka tukuna te Teal Mask DLC i nga wa e whai ake nei:

– 6 i te ahiahi Wā Moananui-a-Kiwa (12 Mahuru)

– 8pm Wā Waenganui (12 Mahuru)

– 9 pm Te Tai Rāwhiti (12 Mahuru)

– 2 am UK Time (Mahuru 13)

– 3am Waa o Central Europe (13 Mahuru)

– 5:30 am Wā Inia (13 Mahuru)

– 9am Time Japan (13 Mahuru)

Ka rereke pea enei waa, engari ka tiimata te keemu i te waa kua whakaritea. Me noho tonu nga kaitakaro mo nga panui mo nga huringa wa tuku.

Ko te Teal Mask tetahi waahanga o Te Taonga Huna o te Rohe Kore DLC mo Pokemon Scarlet me Violet. Ka haria e te DLC nga kaitakaro ki te haerenga kura ki Kitakami, he kainga hihiri ki tonu i nga mahi whakanui me nga kaihoko huarahi. Kua werohia e te Kamupene Pokemoni nga taniwha pute hou, nga Poutohu, me nga kiripuaki ka whakauruhia ki roto i te Teal Mask.

Kua hurahia e Leks etahi atu korero mo nga kaha hou, nga urunga Pokedex, me nga taniwha pute penei i a Bloodmoon Ursaluna. Ko te waahanga tuarua o Te Rohe Huna o Treasure Zero DLC, e kiia nei ko te Indigo Disk, kua whakaritea mo te tuku Q4/Winter i te tau 2023.

Ko nga kaitakaro e hiahia ana ki te wheako i te Teal Mask DLC me riro ma ratou a Pokemon Scarlet, Pokemon Violet ranei. Ko te hunga no ratou nga keemu e rua me hoko kape motuhake o Te Teal Mask.

Ahakoa nga take hangarau tuatahi i pa ki te rumaki me te wheako o nga kaitakaro, i tino angitu te whakarewanga a Pokemon Scarlet me Violet, ka riro ko te tuku Nintendo nui rawa atu i nga wa katoa me te 10 miriona kape i hokona i nga ra tuatahi e toru.

