Ko te Maataki Pika i te Mahuru 2023 he whakapainga iti

Ko te whakahoutanga hou mo te Mataara Pika, i tukuna i te marama o Mahuru 2023, e aro nui ana ki te haumarutanga me te whakatika iro. Ko tenei whakahoutanga, me te nama hanga RWDC.230905.003, kei roto ko te papanga haumarutanga hou mo te whakamarumaru taputapu pai ake.

Ahakoa te roa o te tukunga o tenei whakahou i pa ki etahi waea, kaore he paanga ki te Wear OS. Kua tukuna e Google he huringa huringa e whakahua noa ana i te papaki haumarutanga, e tohu ana kaore tenei whakahoutanga e kawe mai i nga ahuatanga hou me nga whakarei ake ki te Pika Watch.

Ko te whakaputanga o te whakahou OTA kua whakaritea hei te Mahuru 11 mo te nuinga o nga taputapu. Heoi, me tatari nga kaiwhakamahi i Kanata kia tae ki te Mahuru 18 ki te whiwhi i te whakahou. Ko tenei whakaroa i waenga i nga ra tuku kaore i te ohorere, a na nga whakaaro a-rohe, na nga whakaritenga hangarau motuhake ranei.

I tenei wa, ko te tikanga paerewa mo te whakaoho a-ringa i te whakahou i runga i te Maataki Pika kaore e mahi. Ko te kowhiringa ki te tirotiro mo nga whakahōutanga mai i te tahua tautuhinga ka whakaatu noa i te panui "Kei te hou to mataaratanga." Heoi ano, he huarahi hei timata i te mahi tango. Ma te paato i te mata "Kei te hou to mataaratanga" i nga wa maha i nga wa tere, ka taea e nga kaiwhakamahi te akiaki i te whakahou kia timata te tango. I tua atu, ko te whakakore i te Nihokikorangi me te whakawhirinaki anake ki te Wi-Fi ka tere ake te mahi tango.

Ahakoa kaore pea tenei whakahou e whakauru i nga ahuatanga pakaru whenua, he mea nui kia mau tonu nga taputapu ki nga waahanga haumarutanga hou. E taunaki ana nga kaiwhakamahi ki te whakauru i te whakahoutanga o Mahuru 2023 i te wa e waatea ana ki te whakarite kia tiakina tonu a raatau Pika Mataara ki nga whakaraeraetanga.

