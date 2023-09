Ka Whakapuakina e Jupiter te Picross S+ mo Nintendo Whakawhiti, Whakaarahia nga Taakaro Picross Mamati-anake

By

He take ki te whakanui i nga kaiwhaiwhai Picross i te mea kua panuitia e te kaiwhakawhanake keemu a Jupiter te tukunga o Picross S+ mo te Whakawhiti Nintendo. Ko te tikanga o tenei purongo whakahihiri e iwa nga keemu Picross-matimati-anake o mua ka whakaarahia, ka waatea ano, ka tino koa nga kaiwhaiwhai.

E ai ki nga purongo, ka whakauruhia e Picross S+ nga panga Picross e taketake me te whakauru ano hoki i nga keemu Picross e whai ake nei hei putea puzzle utu. Hei taapiri, ko te paihere ka whakaatu i a Picross e9, he keemu motuhake o Hapani i mua ka puta tuatahi mai ki te Hauauru.

Ahakoa kua whakaritea te keemu ki te whakarewa i te tau 2024, he maha nga keemu Picross e waatea ana i runga i te Nintendo Whakawhiti mo te hunga kaore e tatari. Ko tetahi tauira ko Picross S Genesis & Master System Edition, e whakaatu ana i nga pikitia o nga tohu Sega tino pai mo nga kaiwhaiwhai.

Ahakoa ko te utu mo ia kete ihirangi me te Picross S+ ake he $4.99 te utu, ko te utu katoa mo nga keemu e iwa kei te tata ki te $45. Ahakoa te ahua o te utu utu nui, ka taea e nga kaitoro Picross te whakaatu i nga haora maha o te whakangawari o te roro me te whakahiato panga e whakaratohia ana e enei keemu.

Me mahara ko te Picross S+ he taapiri pai ki te whare pukapuka Nintendo Whakawhiti, ko te wheako whaanui mo te tarai poraka i roto i te Super Picross a Mario, e waatea ana ma te ohaurunga Nintendo Whakawhiti Online, kare e rite.

I roto i te katoa, ko te panuitanga o Picross S+ me te aranga ake o nga keemu Picross mamati-anake he kaupapa pai mo nga kaiwhaiwhai o te momo panga. Ko tenei tukunga ka akiaki ano a Jupiter ki te kawe mai i etahi atu taitara Picross motuhake a Hapani ki te maakete o te Tai Hauauru, hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaitoro hikaka e hiahia ana ki te wheako i enei keemu.

