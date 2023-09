Ko te Pumanawa Manawao o nga Mohiti Aporo: He Tirohanga Tata ki nga Patent Tata

I roto i te ngangau e karapoti ana i te pane o Vision Pro VR e tino tumanakohia ana, ko te korero mo Apple Glasses te ahua kua mau ki muri. I te marama o Haratua, i puta etahi feaa mo te tukunga o enei mohiti mooni whakanuia (AR), me te whakaaro kei te noho tonu te Vision Pro. Heoi ano, he maha nga take ka whai waahi tonu a Apple Glasses ki te maakete.

He mea nui te whakamarie me te whai kiko ki te wheako kaiwhakamahi. Ehara i nga ahuatanga katoa e kii ana i te mana o te Vision Pro, me te mau tonu i te pane ka ngenge. Ko nga taputapu maamaa e whakarato ana i te waatea me te mahi tere ka pai ake. Te ahua nei kei te mohio a Apple ki tenei, e whakaatuhia ana e te tukunga patent tata nei e whakaatu ana i nga ahuatanga whakahihiri mo tetahi taputapu AR.

Ko tetahi ahuatanga e tohuhia ana i roto i te patent he karauna matihiko mo te whakatere ngawari. Ka taea e nga kaiwhakamahi te panuku ngawari ki nga whakamohiotanga, nga whakaahua, me te purei puoro. Ko te tikanga, he rite tenei mahi ki te whakaaturanga upoko (HUD), he rite ki nga kaha o te maataki atamai engari ka puta tika ki mua i nga kanohi o te kaimau.

Heoi, ki te hiahia a Apple ki te whakakaha i nga Mohiti, me whakatinana nga mahi maha. Ko nga purongo o naianei e kii ana kei te mahi a Apple i nga tauira hou e rua o te Vision Pro, kotahi ki te maakete kaihoko. Ka puta ake nga whakaaro mena ko tenei tauira e aro nui ana ki nga kaihoko ko te Apple Glasses, mena kua whakakapihia nga Mohiti e tenei waahanga hou.

I te mea kua whakaritea te huihuinga Wonderlust a Apple mo tenei ra, he tumanako mo nga whakahoutanga mo tetahi o enei kaupapa taputapu. Heoi ano, he mea nui kia mohio kaore nga paatete katoa ka puta mai i nga hua kua kitea, i nga ahuatanga ranei. Ko te wa anake ka whakaatu pono i nga mahere a Apple i roto i te ao o nga pane AR.

Puna: Tukunga patent mai i a Apple