Ka Whakawhanuihia e IBM te Mahi tahi me nga Hua Parle hei Peia te Huringa Mamati

Kua panuitia e IBM te whakawhänuitanga o tana mahi tahi me Parle Products, he parani pihikete rongonui i Inia, hei whakatere ake i te haerenga a te kamupene hurihanga mamati. Ma te whakamahi i nga hangarau kapua me nga hangarau Artificial Intelligence (AI), kua taea e Parle te whakapai ake i nga mahi whakahaere me te arotau i nga hanganga IT katoa.

I mua i to raatau mahi tahi me IBM i te tau 2014, i raru a Parle i a raatau whatunga toha me te tohatoha na te kore o nga rautaki rereke puta noa i nga hua me nga hongere. Na tenei i arai ki nga taumata ratonga me te pikinga o nga utu. Heoi, na te tautoko a IBM Consulting, kua angitu a Parle ki te whakaheke i nga utu rapu, ki te whakarei ake i te tika o te matapae hoko, me te whakaheke i te utu mo te mahi.

I kii a Sanjay Joshi, CIO o Parle Products, i tana tino pai mo te hononga, e kii ana, "Ma te IBM Consulting, kua rite taatau ki te whakatuwhera i nga huarahi hou o te tipu me te noho tonu ki mua o te whanaketanga o te umanga." Ko te mahi tahi me IBM i awhina i a Parle ki te whakatika i nga mahi maha, tae atu ki te whakarereketanga o te hoko, te whanaketanga mekameka tuku, me te whakarereketanga HR.

Ko Kamal Singhani, he hoa whakahaere whenua o IBM Consulting i Inia me Ahia ki te Tonga, i whakaatu te hiranga o te whakamahi i nga hangarau kapua me te AI i roto i te whenua pakihi whakataetae o enei ra. I whakanuia e ia ko enei hangarau whakarereke he mea nui mo te whakatutuki i nga hiahia a nga kaihoko me te whakapai ake i nga mahi pakihi katoa.

Ma te whakamahi i te kapua me te kaha AI o IBM, kua taea e Parle Products te akiaki i nga huringa matihiko me te eke ki te hiranga mahi. Ma tenei hononga, e whai ana a Parle ki te whakanui ake i tana noho ki te maakete me te hanga huarahi hou mo te tipu.

Nga wehewehe:

– Kapua: Ko te kapua rorohiko e pa ana ki te tuku ratonga rorohiko, tae atu ki te rokiroki, nga kaitoro, nga papaa raraunga, nga rorohiko, me nga tātaritanga i runga ipurangi.

– Maramatanga Artificial (AI): Ko AI he peka o te puutaiao rorohiko e whai ana ki te whakawhanake i nga miihini e kaha ana ki te mahi i nga mahi e tika ana kia mohio te tangata, penei i te whai korero, te whakatau, me te whakaoti rapanga.

Tuhipoka: I tuhia tenei tuhinga i runga i nga korero mai i te tuhinga puna me etahi atu korero i homai e te kaiawhina. Karekau he URL tika i whakaurua, a ko nga korukī mai i te tuhinga taketake i whakamaoritia.