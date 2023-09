Ka Whakaatuhia e Panasonic a Lumix G9 II me te Whakapai Aunoa me nga waahanga Ake

I tenei ra, kua hurahia e Panasonic te Lumix G9 II e tino tumanakohia ana, he kai-riiwhi mo tana kamera nui G9 Micro Four Thirds (MFT). I hangaia te G9 II mo nga kaihanga ranu e aro nui ana ki nga whakaahua me nga ataata. Ko te ahuatanga o tenei kaamera ko tana punaha autofocus kua whakahoutia, i whakauruhia tuatahi ki te Panasonic Lumix S5 II.

Ko te punaha autofocus hou e tuku ana i te arotahi tere me te tika ake me te piki ake o te punaha 779 waahanga. Kei roto ano hoki te whakamohiotanga kaupapa matatau me te whai i nga algorithms, e taea ai te whai i nga tangata, nga kararehe (tae atu ki nga kanohi), nga motuka, me nga motopaika. Ahakoa karekau pea te whānuitanga o nga kaupapa e mohiotia ana i te whanui pera i etahi atu rama, ka kapi i nga waahanga matua e aro nui ana te nuinga o nga kaitango whakaahua.

Kei roto i te G9 II, he hoahoa hou 25.2MP Live MOS MFT Sensor e hono ana me te miihini tukatuka hou. Ka whakamahi te kaamera i te aratau nekehanga pika taumira teitei, e taea ai te pupuhi a-ringa ki te whakaputa whakaahua 100MP. Ko te whakatauranga ISO mai i te 100 ki te 25,600.

Ko te tere pakaru o te G9 II he 60fps whakamiharo me te arotahi aunoa, ka taea te whakanui ake ki te 75fps me te kore arotahi aunoa ma te whakamahi i te kati hiko. Ma te marumaru miihini, ka tukuna e te kaamera te tere pakaru paku 14fps (AF-S), 10fps ranei (AF-C). I tua atu, he aratau i mua i te pakaru ka taea te whakarite ki te hopu i te mahi 1.5, 1, 0.5 hēkona ranei i mua i te pehi katoa i te marumaru, kia kore ai e ngaro nga waa whakahirahira.

He hototahi te Lumix G9 II ki te whānuitanga o nga arotahi Micro Four Thirds mai i Panasonic, Olympus, Leica, me etahi atu rama, e whakarato ana i nga kaitango whakaahua he taonga nui mo nga ahuatanga pupuhi. Kua pai ake ano a Panasonic i tana punaha whakapumau whakaahua tae atu ki te 8 nga aukati o te whakapumautanga-a-tinana (BIS) me te Active IS mo te whakapumautanga i te wa e neke ana.

I runga i nga kaha o te ataata, ka tukuna e te G9 II te 5.7K 60p, 4K 120p, me te FullHD 240p max nga whakataunga ataata. Ka taea e ia te tuhi ma te whakamahi i te pukoro katoa i roto i te 4:2:0 10-bit, e whakarato ana ki te 13 nga aukati o te awhe hihiri i te wa e pupuhi ana i V-Log. Ka tautokohia e te kaamera te rekoata i roto i te Apple ProRes ka taea e nga kaiwhakamahi te hanga me te whakauru i o raatau ake LUT i te wa-tui, te whiriwhiri ranei mai i nga LUT 19 i hangaia i mua.

Ko te hoahoa o te tinana o te G9 II kua parahia ki te ahua o mua, e whakaatu ana i te papapa o runga e maumahara ana ki te Lumix S5 II. Ko te mata o runga kua whakakapihia ki te waea mahi motuhake, a kei te mohio tonu te whakatakotoranga whanui ki nga kaikopere Panasonic. Kei te kaamera he mata 3-inihi 1,080k-dot toi korero me te 3,680k-dot matakite hiko.

Ka waatea te Lumix G9 II i te mutunga o Whiringa-a-rangi me te utu tiimata o te $1,899 / £1,699 mo te tinana anake. I te UK, ka hokona i roto i nga kete e rua: tetahi me te Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS arotahi mo te £1,899, me tetahi atu me te Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH arotahi mo te £2,249.

I roto i te katoa, ko te Panasonic Lumix G9 II he kamera whakamīharo me te arotahi aunoa, te whakapumau whakaahua, me nga ahuatanga ataata. Ka tukuna he wheako pupuhi whaihua mo nga kaihanga ranu e tono ana i nga pikitia me nga ataata kounga teitei.

