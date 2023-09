Panasonic G9 II: He Whakahoutanga Hurihuri mo nga Kaihanga Whakaahua i te tau 2023

Ko te Panasonic G9 II te kairiiwhi e tino tumanakohia ana mo te kaamera G9 taketake, kaore e pouri. Ahakoa he rereke te ahua o te ahua o mua, ko te G9 II he rite tonu te hurihanga i runga i ona ahuatanga me ona kaha.

Ko tetahi whakapainga rongonui ko te hoahoa tinana o te kamera. He rite te ahua o te G9 II ki te S5 II, he huringa pai. Ko nga waea me nga patene he mea whakanoho kia ngawari te uru, me te taapiri i tetahi paatene taapiri e tata ana ki te maunga arotahi ka whakarei ake i te maha o te kamera.

Heoi ano, ko te whakahekenga o te tirohanga hiko (EVF) mai i te G9 taketake. Ko te G9 II e whakaatu ana i te 3.69 miriona ira EVF me te iti o te whakanui. Ahakoa e whai hua tonu ana, e tika ana mo te kaamera hou, he poto te ahua ki to mua.

I raro i te awhi, ko te G9 II te whakanui i nga huringa nui, me nga whakapainga matua e toru hei whakanui. Kua whakauruhia e te kaamera te punaha whakahiato-aunoa ranu hou a Panasonic, e tuku ana i te rapunga kaupapa tika mo nga kaupapa kararehe me te tangata. He pono, he puhoi hoki tenei punaha autofocus, me te whakarite kia tika te arotahi i roto i nga ahuatanga pupuhi.

I tua atu, kua whakareihia te whakapumautanga ahua-a-tinana (IBIS), ka tae atu ki te waru nga aukati o te whakapumau. Ma tenei ahuatanga ka taea e nga kaitango whakaahua te hopu whakaahua koi, ina koa i nga ahuatanga iti-marama, i te wa e whakamahi ana i nga arotahi waea waea. Ko te pumau o te G9 II he rite ki etahi atu kaamera rangatira o tana akomanga.

I tua atu, kua rite te kamera ki te puoro 25-megapixel, he rite ki te mea i kitea i te GH6. Ahakoa he raruraru te pukoro GH6 mo te haruru me te ngaro o nga korero ki nga ISO iti, kei te whakaatu te G9 II i nga whakapainga o te ahua o te ahua, otira ki nga ISO mai i te turanga ki te 800.

Ahakoa i hangaia me te whakaaro o nga kaitango whakaahua, kei te tuku tonu te G9 II i nga momo momo tuhi ataata. Ahakoa karekau pea te CF Express hei whiringa pāpāho, ko te H.265 kōpeketanga i tuhia ki nga mokamoka kaari SD mahanga he nui ake mo nga hiahia o te nuinga o nga kaiwhakamahi.

I roto i te katoa, ko te Panasonic G9 II he kaamera hou e whakatutuki ana i nga hiahia o nga kaitango whakaahua. Na te pai ake o te arotahi aunoa, te whakapumautanga ake, me te pukoro matatau, ka whakatakotohia e te G9 II tetahi paerewa hou mo nga kamera Micro Four Thirds i te tau 2023.

Rauemi:

– Arotake Panasonic G9 II: He Huringa mo nga Kaihanga Whakaahua i te tau 2023, [puna]

– Panasonic G9 II, [puna]