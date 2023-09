Ka whakarewahia e OnePlus te Android 14 Open Beta Program mo OnePlus 11

Kua tukuna e OnePlus tana kaupapa Open Beta tuatahi mo te Android 14, ka taea e nga rangatira o OnePlus 11 te whakamatautau i te whakahou i mua i tana tukunga mana. Ko te OxygenOS 14 Open Beta 1, i runga i te Android 14, kei te waatea inaianei mo te tango mai i te paetukutuku a OnePlus.

Ko te kaupapa Open Beta e whakarato ana i nga kaiwhakamahi ki te whai waahi ki te wheako i nga ahuatanga hou me nga whakapainga o OxygenOS 14. Heoi, i te mea koinei te hanga Open Beta tuatahi, kaore pea etahi waahanga e waatea i te wa tonu. E kii ana a OnePlus he maha atu nga waahanga ka whakauruhia ki nga putanga o muri o te whakahou.

I tenei wa, he iti te Open Beta 1 ki te OnePlus 11, ka waatea ki nga rohe whiriwhiri penei i Amerika Te Tai Tokerau me Inia (he iti te maha o nga kaiwhakaatu). Kia aroha mai, karekau nga kaiwhakamahi i Uropi e uru ki te whakahou Open Beta. Hei whakauru i te whakahou, ka taea e nga kaiwhakamahi te tango i nga konae mai i te paetukutuku a OnePlus me te whakamahi i te taputapu whakahou a-ringa i roto i OxygenOS. He mea nui kia mahara ko te hokinga mai ki te Android 13 me tautuhi wheketere.

I te tuatahi, i kii a OnePlus ka kawea mai e OxygenOS 14 nga mahi whakarei ake i roto i te "Trinity Engine" a kua whakaritea kia whakarewahia i te Mahuru 25. Heoi, ko te whakaroa ohorere a Google mo te Android 14 mo nga waea Pika e tohu ana ka ngaro pea a OnePlus i to raatau ra tuku. Kaore ano a OnePlus kia whakatika i tenei wa roa.

