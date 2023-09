Whakaarohia nga Hononga i roto i te keemu panga a New York Times

Whakarāpopototanga: Kua tukuna e te New York Times tetahi keemu panga hou e kiia nei ko Hononga. Ko te whainga o te keemu ko te whakarōpū i te huinga kupu 16 ki roto i nga roopu huna e wha ma te rapu hononga i waenga i a raatau. Ka tautuhi ano te keemu ia ra me te tuku i nga taumata uaua rereke. Ka taea e nga kaitakaro te whai i o raatau toa me te whakataurite i nga kaute ki o hoa. Mena ka hiahia awhina koe ki te whakaoti i te panga, ka tukuna e te keemu nga tohu me te whakaatu i nga whakautu. Ko nga kaupapa o tenei ra ko nga whakapaipai Halloween, nga whakaaturanga pouaka whakaata, nga tohu miihini mokamoka, me nga nama kei roto i nga taitara pukapuka. Hei tauira, kei roto i te waahanga Whakapaipai Halloween nga kupu penei i te Bat, Cobweb, Pumpkin, me te Tombstone. He wero te keemu, engari ka huri nga matiti ia ra, ka whai waahi hou nga kaitakaro ki te whakaoti i te panga.

Ko nga hononga he keemu panga i hangaia e te New York Times. Ka hoatu e te keemu ki nga kaitakaro he matiti 16 nga kupu, ka tono kia whakariteritehia nga kupu ki nga huinga e wha o te wha i runga i nga hononga i waenganui i a raatau. Ka taea e enei hononga te hono ki nga kaupapa rereke, penei i nga taitara o nga kaporeihana keemu ataata, nga raupapa pukapuka pukapuka, nga atarangi whero, nga ingoa ranei o nga wharekai mekameka.

Ahakoa te ahua o etahi kupu ka uru ki roto i nga kaupapa maha, kotahi anake te whakautu tika mo ia huinga. Hei awhina i nga kaitakaro ki te tautuhi i nga hononga, ka taea e te keemu te riwhi me te whakariterite ano i nga kupu i runga i te matiti.

Ko ia huinga kupu he tohu-tae, ko te roopu kowhai te mea ngawari ki te tautuhi, ko te roopu papura te mea uaua. Kia whakaaro nga kaitakaro kua tautuhia e ratou he huinga, ka taea e ratou te tuku i ta ratou whakautu. Ki te tika, ka tangohia nga kupu e wha mai i te matiti, ka kitea te kaupapa e hono ana. Ko te pohehe i te pohehe ka kiia he he, a ka whai tepe o nga kaitakaro kia wha nga he i mua i te mutunga o te keemu.

Mena kei te raru nga kaitakaro ki te whakaoti i te panga, ka tukuna e te keemu etahi tohu me te whakaatu i etahi o nga whakautu. Ko nga kaupapa o tenei ra ko nga Whakapaipai Halloween, Whakaaturanga TV, Tohu Miihini Mokamoka, me nga Nama i roto i nga Taitara Pukapuka. Hei tauira, ko tetahi o nga Whakapaipai Halloween ko Bat, ko tetahi o nga Whakaaturanga pouaka whakaata he 24.

I hangaia nga hononga kia werohia, ka huri nga matiti i ia ra, ka tuku panga hou ma nga kaitakaro hei whakaoti. Na, ki te kore e taea e koe te whakaoti i te panga o tenei ra, me hoki mai ano apopo mo te wero hou.

Puna: New York Times