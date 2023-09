Ka Whakahoutia e Nvidia nga Atekōkiri ki te whakapai ake i te Mahinga Starfield i runga i nga GPU RTX 30- me te 40-Series

Kua panuitia e Nvidia he whakahou aunoa i runga i te rangi ka whakarei ake i nga mahi a Starfield mo nga kaiwhakamahi me nga kaari whakairoiro RTX 30- me 40-raupapa. Kei roto i te whakahoutanga te whakatinanatanga o te hangarau BAR Resizable, e whakanui ana i nga mahi mo nga GPU hou. I roto i nga ahuatanga whakamatautau, i kitea e Nvidia ko GeForce RTX 40-raupapa papamahi GPU i pa ki te 5 ōrau te pikinga o te mahi i muri i te whakahou.

Hei whakarite i te hototahitanga, ka tukuna te whakahou ki nga taraiwa 537.17 o naianei me nga taraiwa 537.34 hou. I te taha o tenei whakahou, kua whakauruhia e Nvidia nga tautuhinga pai-kotahi mo te Starfield, me te ngawari ki te whiriwhiri i nga tautuhinga pai mo te punaha motuhake a te kaiwhakamahi. I tua atu, kua korerohia e te kamupene te take kotaha GPU mo te putanga Microsoft Store o Starfield.

Ka tae mai tenei whakahou i muri tata mai i te korero a Digital Foundry he pai ake te mahi a Starfield ki nga AMD GPU ki te rite ki nga Nvidia me Intel GPU. I kitea e te Digital Foundry nga take e pa ana ki nga CPU Intel me te kite i te 46 paiheneti o te waahi mahi i waenga i te AMD's Radeon RX 6800 XT me Nvidia's RTX 3080 i Starfield. Kei te kitea tonu mena ka awhina te whakahou i te whaarangi BAR Resizable ki te whakawhiti i te waahi mahi kua tohua e Digital Foundry.

Hei whakamutunga, ko te whakahou aunoa a Nvidia mo ana taraiwa e whai ana ki te whakapai ake i nga mahi a Starfield i runga i nga GPU RTX 30- me 40-raupapa. Ma te whakatinana i te BAR Resizable me te whakauru i nga tautuhinga tino pai-kotahi, ka whai a Nvidia ki te whakarei ake i te wheako petipeti mo nga kaitakaro Starfield. Ahakoa ko nga purongo o mua e whakaatu ana i nga rereketanga o nga mahi i waenga i nga Nvidia, Intel, me nga AMD GPU, ko tenei whakahoutanga e whai ana ki te whakatika i aua take me te kawe mai i te wheako petipeti rite tonu puta noa i nga huinga taputapu rereke.

