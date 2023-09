Ko te Utu Nokia X30 5G kua whakahekehia i Inia: Anei nga mea e tika ana kia mohio koe

No tata nei kua panui a Nokia he utu nui mo tana waea atamai Nokia X30 5G i Inia. Kua whakahekehia e te kamupene te utu o te waea ma te Rs. 12,000, kia pai ake ai ki nga kaihoko. Ko te Nokia X30 5G e haere mai ana me nga tohu me nga ahuatanga whakamiharo, na te mea he mea tino pai mo nga kaiwhakamahi atamai.

Ko te Nokia X30 5G he whakaaturanga 6.43-inihi HD-katoa + AMOLED me te reeti whakamahana o 90Hz. Kei te whakakahahia e te octa-core Snapdragon 695 5G chipset, e whakarato ana i nga mahi tere me te pai o nga kaiwhakamahi. Ka tae mai te waea me te 8GB o te RAM me te 256GB o te rokiroki o runga, me te whakarite kia nui te waahi mo o konae me o tono.

Mo te kaha o te kamera, ko te Nokia X30 5G e whakanui ana i te tatūnga kamera rua o muri me te 50-megapixel PureView pūoko tuatahi me te 13-megapixel ultra-wide koki tuarua pūoko tuarua. Mo nga korero whaiaro me nga korerorero ataata, ka takaro te waea i te kaikopere 16-megapixel o mua.

Ko nga whiringa honohono i runga i te Nokia X30 5G ko te 5G, Wi-Fi, Nihokikorangi, NFC, GPS, me te tauranga USB Momo-C. Kei roto ano i te waea he pukoro tapumati-a-roto mo te haumarutanga taapiri. I tua atu, he tohu IP67 mo te puehu me te aukati wai, me te whakarite i te mau tonu ki nga momo taiao.

Ko te Nokia X30 5G he taputapu 4,200mAh e tautoko ana i te utu tere 33W. Ko te tikanga ka taea e koe te whakakii tere i to taputapu me te noho hono puta noa i te ra me te kore e awangawanga mo te ora o te pākahiko.

Na tona hoahoa kiko, nga whakaritenga whakamīharo, me te utu utu inaianei, ko te Nokia X30 5G he utu nui mo te moni. E waatea ana i roto i nga whiringa tae Kapuapurangi me te Ice White.

