Ka Whakanuia e HMD Global te Raina Hou o nga Pūrere Pukoro

Ko te kamupene Finnish HMD Global, e mohiotia ana mo te whakaputa i nga waea atamai-waitohu Nokia, kua whakaatu i ana mahere ki te whakauru i tetahi raina hou o nga taputapu waea i raro i tana ake tohu. Ko te Tumuaki o HMD Global, Jean-Francois Baril, i kii te panui mo Linkedin, e kii ana ko te waitohu HMD hou ka noho tahi me nga waea Nokia me nga mahi tahi me nga hoa kore korero.

I whakapuaki a Baril i te harikoa mo te haerenga a te kamupene tae noa ki te "HMD - te kainga o nga waea Nokia" me te whakaatu i nga mahi e whai ake nei mo te urunga takitahi ki te maakete. I whakanuia e ia te aro ki nga hiahia a nga kaihoko me te hanga ao hou mo te waea.

Ahakoa ko nga korero motuhake mo nga hua HMD hou me o raatau ra tukunga kaore ano kia whakaatuhia, tera pea ko te Rapa hangarau Taiwanese, ko Foxconn, ka whakahaere i nga mahi hangahanga, na te mea kei te whakaputa ratou i nga taputapu waitohu-Nokia.

Ko nga taputapu tohu-HMD e tika ana kia haere tonu ki te whakatutuki i te waahanga tahua-ki-waenganui-a-waenga, e hono ana ki te whakapumautanga o te kamupene ki te hoahoa mo te taumau me te utu utu. Na nga kaiwhakahaere o mua o Nokia e arahi ana i te HMD Global, he waahi tenei mo te kamupene ki te hanga i runga i nga taonga tuku iho o te waitohu i raro i tetahi ingoa hou.

Ko etahi atu korero e pa ana ki nga hua HMD hou kei te tatari, ka tukuna he whakahou ina waatea.

Rauemi:

– Kaituhi: Jess Weatherbed

– Whakaahua: Joan Cros/NurPhoto mā Getty Images