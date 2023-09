Kaore pea a Apple e Whakarewa i nga iPads Hou tae noa ki te 2024, e kii ana te Kaitirotiro

By

E ai ki te kaitirotiro pono a Apple a Ming-Chi Kuo, karekau pea a Apple e whakarewa i nga iPads hou tae noa ki te tau 2024. Ka tae mai tenei purongo i etahi haora i mua i te whakatakotoranga a Apple ki te hura i te rarangi iPhone 15 me te Apple Watch Series 9 hou.

I tera wiki, i kii ano a Kuo karekau he MacBook hou mo tera tau. Hāunga te tāmata iMac, te ahua nei karekau a Apple e maha nga hua taputapu hou hei panui mo te toenga o te tau.

I te timatanga, i whakaarohia ka whakahaerehia e Apple tetahi huihuinga o Oketopa ki te whakauru i te rauna tuatahi o M3 Apple Silicon Macs me te iPad Air kua whakahoutia. Heoi ano, ko Kuo raua ko Mark Gurman o Bloomberg i kii ko tenei huihuinga kei waho i te tepu. Ko nga Mac hou e kiia ana ka timata i te puna 2024 hei utu mo te ngahuru 2023.

I korero a Gurman i mua ko te whakahou iPad Air kei te haere tonu, engari ko nga korero hou a Kuo e ruarua ana mo te wa o tenei tukunga.

I roto i te katoa, ko te ahua ko te arotahi a Apple mo nga tukunga taputapu kei runga i te iPhone 15 me te Apple Watch Series 9. Ko te whakahou iPad Pro me tatari ki te 2024, me etahi atu tukunga e tatari ana ka hikitia ano hoki.

Rauemi:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg