Kaua e Whakapono ki te Hype: Ko te whakakore i te GTA 6 Leaka me nga korero

Na te tumanako mo te GTA 6 ka eke ki te taumata kirikaa, kua noho te ipurangi hei waahi whakatipu mo nga purongo kino me nga riipene mo te keemu. Mai i nga kerēme o te rahi o nga konae me nga utu nui ki te mapi e whakakotahi ana i nga taone GTA katoa o mua, kaore he rohe ki te whakaaro mohoao. Heoi, he mea nui ki te whakatata atu ki enei korero ma te tupato me te tirotiro arohaehae.

Ko tetahi korero i puta i runga i nga paapori pāpori e kii ana ko te GTA 6 he 750 GB te rahi, me te korero ka roa mo te 400 haora. Ahakoa he mea whakahihiri tenei ki etahi, he mea nui ki te patai i te tika o aua kereme. Waihoki, ko tetahi korero e kii ana ko te utu o te keemu $150 i tere te whakakorehia na te kore o nga puna pono, te horopaki ranei.

Ko nga kerēme mo te mapi whanui e kapi ana i nga taone GTA o mua kua huri ano hoki. He maha nga riipene whakaata me nga whakaahua e kii ana no roto i te keemu whanaketanga kua toha i runga ipurangi, engari he maha nga wa ka kitea he rūpahu e nga kaakaro whakarongo. He mea nui kia maumahara kua tekau tau enei momo turuturu me nga korero korero i roto i te umanga petipeti, engari na te pikinga o nga paapori paapori kua ngawari ake te horapa o nga korero pohehe.

He mea nui ki te tautuhi i nga puna pono me te kore e taka ki nga tikanga clickbait a nga kaihanga ihirangi rūpahu e titiro ana ki te whakanui i te ihiihi e pa ana ki a GTA 6. Ma te noho pohehe me te aro turuki i nga purongo ka puta, ka kore e taea e nga kaitakaro te whakapohehehia e nga kereme ohorere. Ko nga puna pono ka whakarato i nga korero tika, a ko nga panui whaimana mai i nga Taakaro Rockstar ka whakarato i nga whakahoutanga tika mo te ahunga whakamua o te keemu.

I te wa e tata mai ana te matapihi tuku mo GTA 6, he mea nui kia manawanui, kia kaua e whakapohehehia e nga korero koretake. Kia mau ki nga puna rongonui, kia whai whakaaro arohaehae, tatari kia puta nga korero whaimana. I tenei wa, karohia kia mau ki roto i te pukuriri o te GTA 6 turuturu me te aro ki te koa ki nga taitara kei roto i te franchise.

