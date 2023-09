Ko te haerenga a Mario Kart ki te whakamutu i te tuku Ihirangi Hou, engari ka noho tonu te keemu

Ko Mario Kart Tour, te keemu reihi pūkoro rongonui, kua whakaritea ki te whakamutu i te tuku korero hou e ai ki tetahi panui-a-game i tukuna ki Reddit. Whai muri i te 4 o Oketopa, karekau he akoranga hou, he taraiwa, he kaata, he glider, he ahuatanga ranei ka taapiri atu ki te keemu. Ahakoa tera pea ka heke te turanga kaitakaro, ka waatea tonu te keemu ki te tango me te takaro.

Kua kitea te angitu a Mario Kart Tour, i te mea kua tata ki te $300 miriona nga moni whiwhi, na te mea ko te taitara waea pūkoro tuarua whai hua a Nintendo, kua hipa noa atu i a Fire Emblem Heroes. Heoi ano, he tautohetohe ano te keemu, ina koa mo tana rautaki moni. Ko tetahi ahuatanga tautohetohe ko te whakaurunga o "Spotlight Pipes," i tukuna nga pouaka pahua me te kore korero. Na tenei i puta nga whakahee mai i nga kaitakaro, a ka tangohia nga paipa i muri mai.

Kaore i te maarama he aha i whakatau ai a Nintendo ki te aukati i te whakawhanaketanga o nga kaupapa hou mo Mario Kart Tour. Ahakoa karekau he korero whaimana i tukuna, ehara i te mea ohorere ka pau nga keemu i a raatau taonga hou. Kei te tuku tonu a Nintendo i nga mea hou mo ana keemu pūkoro penei i te Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run, me Fire Emblem Heroes. I tua atu, kua mahi tahi te kamupene me te DeNA nui pūkoro ki te whakawhanake i nga keemu atamai hou me nga wheako e pa ana.

Ahakoa te kore o nga korero hou ka ngoikore etahi o nga kaitakaro, ka kitea tonu ka pewhea te mahi a te hapori Mario Kart Tour me te ora tonu te keemu ahakoa tenei huringa o te ahunga.

