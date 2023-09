Ko te Whakaeke Hou 'WIKI-Eve' ka taea te tahae i nga Kupuhipa Tau Na roto i nga Waitohu WiFi

Kua kitea e te roopu o nga kairangahau whare wananga i Haina me Singapore he whakaeke hou e kiia nei ko "WiKI-Eve" ka taea te haukoti i nga tuku kupu marama o nga waea atamai e hono ana ki nga pouara WiFi hou, me te whakatau i nga patuhi tau takitahi me te reeti tika ki te 90%. Ka whai hua tenei whakaeke i tetahi ahuatanga e kiia nei ko BFI (beamforming feedback information) i whakauruhia ki WiFi 5 (802.11ac) i te tau 2013. Ka taea e BFI nga taputapu ki te tuku urupare mo o raatau tuunga ki nga pouara mo te ahunga tohu tika ake. Heoi ano, kei roto i tenei whakawhitinga raraunga nga korero tairongo i roto i te ahua maamaa, ka whakaraerae ki te haukoti me te whakamahi kino.

Ko te whakaeke a WiKI-Eve he whakaeke i te wa-pono ka haukotia nga tohu WiFi i te wa o te whakauru kupuhipa i runga i te waea atamai. Me tautuhi tuatahi te kaitukino i te whainga ma te whakamahi i tetahi tohu tuakiri penei i te wahitau MAC. Ko te whakaritenga ko te wetewete i nga hokohoko whatunga me te whanonga kaiwhakamahi ki te hono i te taputapu tinana o te whaainga ki o raatau hokohoko mamati. Ina kitea te whaainga, ka hopuhia e te kaitukino te raupapa wa BFI a te tangata i paopaohia i te wa e uru ana te kupuhipa ma te whakamahi i tetahi taputapu aroturuki waka penei i a Wireshark.

Ia wa ka pehia e te whainga tetahi ki, ka puta he tohu WiFi motuhake na te paanga ki nga antenna WiFi kei muri o te mata. Ka tuhihia e te kaitukino enei tohu me te whakamahi i tetahi tikanga ako miihini e kiia nei ko "1-D Convolutional Neural Network" ki te tarai i nga raraunga kua hopukina me te mohio ki nga patene i nga wa katoa, ahakoa te ahua o te patopato.

I whakahaerehia e nga kairangahau nga whakamatautau ma te whakamahi i te WiKI-Eve me nga tauira waea rereke me nga kaiuru e patopato ana i nga momo kupuhipa i raro i nga tikanga rereke. I kitea e nga hua ka taea e WiKI-Eve te whakatau i nga kupu huna nama e ono mati me te 85% reeti angitu i raro i te kotahi rau nganatanga. Engari, ko te tawhiti i waenga i te kaikoeke me te waahi uru ka tino pa ki te reeti angitu. Ko te whakanui ake i te tawhiti mai i te 1m ki te 10m ka 23% te hekenga o nga matapae angitu.

I tua atu, i whakamatauhia e nga kairangahau te whakaeke i nga kupuhipa WeChat Pay ka kitea i tika te tango a WiKI-Eve i nga kupuhipa i te reiti o te 65.8%. I matapaetia e te tauira te kupuhipa tika i roto i ona matapae 5 runga ake i te 50% o nga whakamatautau.

Ko tenei whakaeke e whakaatu ana i te hiahia ki te whakanui ake i nga tikanga haumarutanga i roto i nga waahi whakauru WiFi me nga taupānga atamai. Ko nga otinga ka taea te whakauru i te papapātuhi matapōkeretia, te whakamunatanga o te hokohoko raraunga, te tohu obfuscation, CSI scrambling, WiFi channel scrambling, me etahi atu tikanga tiaki.

