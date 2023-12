He Maramatanga Hou mo To Tatou Ira Ira pouri Kua Whakakitea

Whakarāpopototanga: Kua hurahia e te roopu kaiputaiao o te ao nga rangahau hou mo te hanganga o LINE-1, he huānga rite ki te wheori te kawenga mo te nuinga o to tatou "genome pouri." Ma te ako i te LINE-1, ka taea e nga kairangahau te whakawhanake i nga maimoatanga hou mo nga mate autoimmune, mate pukupuku, me nga mate neurodegenerative.

Ko nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Rutgers, Harvard Medical School, me etahi atu whare kua whakaputa i nga whakaahua taumira teitei tuatahi me nga taipitopito hanganga o LINE-1, he parapara ira tawhito i kitea i roto i te DNA tangata. He "ira peke" tenei waahanga whakamuri, kua whai waahi nui ki a tatou mea pouri ira. Ko te rangahau, i arahina e Martin Taylor me nga kairangahau mai i te kamupene hangarau koiora ROME Therapeutics, e whakamarama ana i nga tikanga e mahi ai a LINE-1.

Ko nga huānga LINE-1 kei te noho mokemoke i roto i nga pūtau hauora engari ka kaha haere i roto i nga ahuatanga mate. Ina whakahohehia, ka whakaputa a LINE-1 i nga pūmua penei i te pūmua LINE-1 ORF2 (L1 ORF2p), e ngana ana ki te whakauru i nga kape hou o LINE-1 ki roto i to tatou DNA. Ko te kaha ake o te mahi o nga huānga LINE-1 kua hono ki nga mate autoimmune, mate pukupuku, me etahi atu tikanga.

Na roto i te whiwhi matauranga taipitopito mo te LINE-1, LINE-1 RNA, me te L1 ORF2p, ka tumanako nga kairangahau ki te whakawhanake i nga raau taero ka taea te here ki enei ngota ngota me te aukati i te kino ki te tinana. I tua atu, ko tenei rangahau ka arahi ki nga kitenga taketake mo te ahua o te tangata me etahi atu rauropi ora.

Ko Ahorangi Eddy Arnold raua ko Ahorangi Rangahau Tuarua a Francesc Xavier Ruiz, nga tohunga mo te hanganga o nga enzymes transcriptase whakamuri, i uru ki te roopu rangahau. Ko ta raatau mahi o mua mo te hanganga whakamuri o te HIV kua para te huarahi mo nga rongoa HIV hou. Ko te kitenga o te hanganga o LINE-1 ORF2p ka whai paanga nui ano pea mo te maimoatanga mate pukupuku, nga mate autoimmune, me te mahi pakeke.

Ko te LINE-1 he huānga nui i roto i te DNA tangata, neke atu i te haurua miriona kape i roto i te momo ira tangata. Ahakoa ka taka ki raro i te waahanga o te "momona pouri" na te mea kaore e mohiotia ana te mahi, ko te maarama ki te LINE-1 e whakaatu ana i nga maaramatanga mo o tatou ahua ira.

Ko tenei mahi mahi tahi me nga mahi maha e whakaatu ana i nga mahi o roto o LINE-1 engari e whakaatu ana hoki i te hiranga o te mahi tahi i roto i nga mahi putaiao. Ko te hohonutanga o te mohiotanga o te roopu rangahau mo te koiora hanganga me te matū koiora i whai waahi ki te hanga i enei kitenga.

Ka taea e etahi atu whakatewhatewha mo te ira momo pouri te wetewete i etahi atu mea ngaro me te whakamarama i te ahua o enei huānga ki te hanga i o tatou ahuatanga koiora.