Ka taea e Starfield te eke ki te 60FPS i runga i te Xbox Series X? Ko nga Whakamātautau Hangarau Mamati Ka Homai he tumanako!

I whakahaerehia e nga tohunga hangarau o Digital Foundry nga whakamatautau ki te whakatau mena ka taea e Starfield, te keemu e tino tumanakohia ana mai i Bethesda, te rere i te 60 papa mo ia hekona (FPS) i runga i te Xbox Series X. Ahakoa kaore i te ngawari te whakautu, ko nga hua e tumanako ana mo kaitākaro.

I whakamahia e Digital Foundry te Kete Papamahi AMD 4800S, e rite ana ki te GPU o te Xbox Series X, hei whakahaere i a Starfield i nga tautuhinga e rite ana ki te putanga Xbox Series X. Na ka whakahekehia e ratou te whakataunga ki te 1440p, he rite ki te putanga Xbox Series S, me te tino tirotiro i te keemu ki te arotake i te reiti anga.

I kitea e te kapa ko te nuinga o te waa, i rere te keemu ki tua atu i te 40 FPS. E kii ana tenei ko te aratau 40 FPS me nga tautuhinga GPU rereke, he takawiri ranei ki te tauine taumira hihiri ka taea te whiriwhiri. Ko tetahi atu pea ko te aratau Refresh Refresh Rate (VRR), ka iriti i te reiti anga mo nga kaitakaro whai whakaaturanga tautoko VRR.

Heoi, ko te whakatutuki i te 60 FPS puta noa i te katoa o te keemu kaore pea i a Starfield. Ko te whakatau a Digital Foundry he wero nui te aratau mahi 60 FPS i whakatapua. Heoi ano, he waahi tonu ka taea e Bethesda te miharo i nga kaitakaro me nga arotautanga a muri ake nei.

Kei te pirangi koe ki te kite i tetahi aratau mahinga 40 FPS mo Starfield i runga i te Xbox Series X? Tuhia o whakaaro ki raro!

Nga wehewehe:

– FPS: Nga papa mo ia hekona, he inenga o te reeti whakahou, reiti anga ranei o tetahi keemu, ataata ranei. E tohu ana e hia nga papa takitahi e whakaatuhia ana mo ia hekona.

– GPU: Waehanga Tukatuka Whakairoiro, he ara iahiko hiko motuhake e raweke ana, e whakaputa whakaahua, ataata, me nga pakiwaituhi.

– VRR: Rere Refreshable Refresh, he hangarau whakaatu e taea ai e te reiti tāmata o te mata te urutau ki te reiti anga o te ihirangi e whakaatuhia ana.

Source: Digital Foundry, "Ka taea e Starfield te rere i te 60fps i runga i te Xbox Series X?", Xbox Pure.