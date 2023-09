Ka Whakatakihia e Santa Cruz te Heckler SL: eMTB Maamaa me te 150mm o te Haerenga

Kua uru atu a Santa Cruz ki te maakete pahikara maunga hiko maamaa me te whakarewatanga o te Heckler SL. Ko tenei paihikara hou he 150mm te roa o te haerenga wira-muri, he mea hoahoa ki te tarai i te maunga katoa. He mea whakakakahu ki te motopaika a Fazua's Ride 60 me te pākahiko 430Wh whakauru, e whakanui ana i nga puke. Ko te Heckler SL e whai ana ki te hunga e hiahia ana ki te whai wheako rite ki te paihikara ara me te awhina iti mo nga piki.

Ko te Fazua Ride 60 motopaika pahikara hiko kei te ngakau o te Heckler SL, e tuku ana i te taipana teitei o te 60Nm me te 450W o te mana teitei. Ka tukuna e te motuka e toru nga tautuhinga hiko - Breeze, River, me Rocket - ka taea te whakarite ki te taupānga a Fazua. Ko te ora o te pākahiko me nga tautuhinga hiko e whakaatuhia ana i runga i te whakaaturanga LED-runga-runga, e whakaatu ana hoki i te tauranga USB-C mo te utu taputapu.

E kii ana a Santa Cruz ko te Heckler SL, me tana motuka iti me te maama me te pākahiko 430Wh, e tuku ana i te awhe rite ki te eMTB mana katoa me te pākahiko 630Wh. Ko te pākahiko kore-tango ka whakakorehia te hiahia mo nga here, he uhi ranei, ka puta mai he hoahoa ngongo whakararo me te iti ake o te diameter o roto.

Kei te waatea te Heckler SL i roto i nga rahi e rima, mai i te iti ki te taapiri-nui-nui, me nga whiringa hanga e rima. Ka timata nga utu i te £6,699 ka piki ki te £11,999. Ko nga utu o te ao kaore ano kia whakapumautia.

I te katoa, ko te Heckler SL a Santa Cruz e tuku ana ki nga kaieke he whiringa eMTB mama me te nui o te mana me te awhe ki te wikitoria i tetahi maunga, me te pupuri tonu i te ahua me te whakahaere o te paihikara ara tuku iho.

Nga wehewehe:

– eMTB: He paihikara maunga hiko, he motini hei awhina i te hikoi.

– Torque: He inenga o te topana e huri ai tetahi mea ki tetahi tuaka.

– Wh: Watt-hour, he waeine inenga hiko mo nga pākahiko me nga punaha hiko.

– USB-C: He atanga pahi rangatū (USB) ao e tautoko ana i te whakawhiti raraunga tere ake me te putanga mana teitei ake.

– Aramarama: Ko te diode marama, he momo puna marama e whakamahia nuitia ana i roto i nga taputapu hiko.

