Ko te Patene Kaiwhakahaere Nintendo Hou e kii ana he Whakatikatika mo te Putanga o Joy-Con Drift

He patent i whakaputaina tata nei e te United States Patent Office e tohu ana ka whakaaro pea a Nintendo ki tetahi otinga pumau mo te take kua roa nei o Joy-Con drift. Ko Joy-Con drift he raru kei te whakautu te papatohu Nintendo Switch ki nga nekehanga phantom mai i nga kaiwhakahaere Joy-Con. Ko tenei take he tino pouri mo nga rangatira o Whakawhiti mai i te tukunga o te papatohu i te tau 2017, ka puta mai he whakawakanga a te karaehe me te whakapāha a Nintendo.

Ka tono te patent ki te whakamahi i te "waahanga parenga" me te wai magnetorheological e huri ana i te pokey i runga i te kaha o te papa autō. Ka noho tenei wai hei parenga ina nukuhia te kaiwhakahaere. Ko te kaituhi takaro me te kaiwawao urunga a Laura Kate Dale i kii te tumanako ko te tikanga o tenei arai kei te mahi a Nintendo i runga i te Joy-Cons e whakamahi ana i te aukume ki te aukati i te paheketanga. Heoi, ko etahi e kii ana ko te patene kei te tohu mai i te Nintendo e whakauru ana i nga rakau tairitenga urupare kaha e rite ana ki era i kitea i runga i te PS5.

I whakanuia ano e Dale te hiranga o nga whiringa urunga-a-raupapa mo nga kaitakaro haua. Mena ka whakauruhia e Nintendo nga ahuatanga penei i nga whiriwhiringa matapo-tae o te punaha me nga tohu whakaurunga i runga i te toa mamati, ka nui ake te waatea me te whakauru o te petipeti i runga i te Whakawhiti.

I tua atu, ko te patent kua puta nga korero mo te Nintendo Whakawhiti 2 e tumanakohia ana, ka tukuna i te 2024. Ko te whakaaro ko te Whakawhiti 2 ka whakaatu i te pai ake o te mahi me te DLSS-style upscaling ki te whakarei ake i nga framerates me te whakatau.

Ahakoa kei te kitea tonu mena me pehea te whakatinana a Nintendo i nga whakaaro kua whakaatuhia i roto i te patent, ko te tupono ki te whakatika tuturu mo Joy-Con drift he korero whakatenatena mo nga rangatira o te Whakawhiti. Kaore ano a Nintendo ki te tuku korero mana mo te patent.

Source: United States Patent Office