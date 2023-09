Ka mau mai a Google Camera 9.0 i nga waahanga hou ki nga Waea Pika

Ko te tono a Google Camera te putanga 9.0 kua tukuna me te atanga kaiwhakamahi hou me nga tikanga. I te tuatahi ka puta mai i runga i te Pixel 8 me te Pixel 8 Pro e heke mai nei, kua timata te whakahou ki etahi atu taputapu Pixel. Heoi, ko te ahua kei te hiahia te whakahou i te Android 14, na te mea me Android SDK 34 hei whakaritenga iti.

I tohatohahia te whakahou i runga i te hongere Google News Telegram, me te konae APK ka taea e nga kaiwhakamahi te whakauru ki o raatau waea Pixel. Me tohu ko tenei whakahou ka mahi noa i runga i nga taputapu e whakahaere ana i te Android 14 Beta mai i te mea kaore ano kia waatea te putanga pumau o Android 14.

Ko etahi o nga ahuatanga hou i roto i te Google Camera 9.0 ko te whakawhiti ki te huri ngawari i waenga i nga whakaahua me nga momo ataata, nga momo hopu motuhake mo ia aratau, nga tautuhinga tere ka uru atu ma nga tohu swipe, me te whakatakotoranga hou me te taiwhanga pore-flopped me nga paatene whaiaro. Ka tukuna ano e te whakahoutanga he tohu kaupapa hou.

Ko te nama putanga mo tenei whakahou ko 9.0.115.561695573.37. I runga i te whakaritenga Android 14, tera pea ko te tuku mana o tenei whakahoutanga kamera ka rite ki te whakarewatanga o te Pixel 8, ka waatea ranei te Android 14. Kaore i te maarama no hea tenei hanga, engari kei te waatea inaianei mo te tango.

Mena kei te hiahia koe ki te whakamatau i te Google Camera 9.0 hou, ka taea e koe te tango ma te whakamahi i te hono e whakaratohia ana e te Google News Telegram hongere.

