Ka hurahia e Forza Motorsport te Taakaro Hou me te Aratau Mahi i roto i te Tukunga e heke mai nei

I whakaatu tata nei a Turn 10 Studios i nga meneti 17 o nga rekoata whakaari mo te keemu Forza Motorsport e tino tumanakohia ana i te wa o te awa o Forza Marama. Ko te waahanga hou o te raupapa, ko Forza Motorsport noa te ingoa, e oati ana i nga whakahoutanga whakahihiri me nga huringa, e tohu ana i te waa hou mo te kaporeihana keemu reihi rongonui.

Ko te rīpene whakaari i whakaatu i te “Initial Drive” o te keemu, e noho ana hei raupapa whakaurunga, tae atu ki te wiki reihi i te Ipu Kaihanga. Ko te "Initial Drive" ka taea e nga kaitoro te whai waahi whakangungu huri noa i te ara iahiko o Maple Valley i te Chevrolet Corvette E-Ray, tetahi o nga motuka hipoki o te keemu. Ma te whakatere i roto i nga waka katoa, me mohio nga kaitakaro ki ia hurihanga kia angitu ai.

Whai muri i te riu whakaharatau, ka huri te riipene whakaari ki te reihi po i roto i te ara pakiwaitara, Hakone. I tenei wa, ka riro i nga kaitakaro te mana o te No.01 Cadillac Racing V-Series.R, te tahi atu waka hipoki i te keemu. Whai muri i te tu rua, he potae hou nga kaitakaro hei turaki mo te waahi tuatahi.

Ka whakaatu hoki te ataata i te aratau mahi o te keemu, e kiia nei ko te Kapu Kaihanga. Ka taea e nga kaitakaro te kowhiri mai i nga motuka tiimata e toru, tae atu ki te 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R, me 2018 Ford Mustang GT. Kei roto i te riipene whakaari he huihuinga parakatihi i runga i te Grand Oak Club Circuit, tetahi atu ara pakiwaitara hou, e whai waahi ana ki nga kaitakaro ki te waia ki te ahupūngao me te whakahaere o te keemu.

Ahakoa ko te keemu te tuatahi ka whakauru atu ki nga kaitakaro ki nga iahiko pakiwaitara i te tuatahi, ka whakaatuhia ano nga waahi o te ao. Ka mutu te parakatihi, ka ohaina nga kaitakaro ki te reihi whakaihiihi e whakaatu ana i te matiti katoa o nga motuka 24, ka whai huarahi motuhake ia tangata ki te hurihanga tuatahi.

He huarahi ahurei a Forza Motorsport me tenei tukunga, ka whakaheke i te raupapa tau i puta i nga waahanga o mua. Ko te whai ki te tautuhi ano i te raupapa hei keemu "whakanekeneke waka", me te huri i te aro mai i te kohi waka ki te whakahaere i nga waka na roto i nga whakamohoatanga kua herea ki te taumata rangatira o te motuka. Ko tenei wehenga mai i te hoahoa keemu reihi tuku iho he huringa whakaihiihi ka pai ki nga kaiwhaiwhai o te momo.

Ko te Forza Motorsport kua whakaritea mo te tuku i te Oketopa 10th, 2023, mo nga papaaho Xbox Series X|S me PC. Ka waatea i runga i te Xbox Game Pass me te PC Game Pass i te ra o tana whakarewatanga.

Rauemi:

– Tahuri 10 Studios.