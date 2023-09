NBA 2K24 Whiwhi Whakamuri mai i nga Kaitakaro PC, Ka noho ki te takaro tuarua-kino rawa atu i arotakehia i runga Steam

Ko te NBA 2K24 i tukuna tata nei, ko te waahanga hou i roto i te raupapa poitūkohu roa i whakawhanakehia e 2K, kua pa ki nga whakahē kaha mai i nga kaitakaro PC, i puta mai ai nga arotake kino i runga i te Steam. Ko te mutunga, ko te keemu inaianei ko te keemu tuarua-kino rawa atu i arotakehia i runga i te papaahi, i muri noa iho i te Overwatch 2, e ai ki a Steam 250.

Ko te whakamuri i ahu mai i te meka ko te putanga PC o NBA 2K24 i ahu mai i te PlayStation 4 me te Xbox One putanga o te keemu, kaua ki nga waahanga hou ake o te PlayStation 5 me te Xbox Series X/S. Na tenei whakatau i ngaro te ahua o te putanga PC me te kore o nga whakapainga nui i whakaritea ki te tukunga o tera tau. Hei taapiri, ko etahi ahuatanga motuhake mo nga putanga papatohu hou kei te ngaro i te putanga PC.

Hei tauira, ko te paetukutuku mana o te keemu e whakaatu ana i nga ahuatanga penei i te ProPLAY, e whakauru tika ana i nga rīpene NBA tūturu ki roto i te whakaari o NBA 2K24, me te aratau mahi whaiaro e kiia nei ko te W. Engari, ko enei ahuatanga ka uru noa ki nga kaitakaro i runga i te PlayStation 5 me te Xbox. Rangatū X/S, ka mahue nga kaitakaro PC ki waho.

Ko nga arotake i runga i te Steam e whakaatu ana i te pouri o nga kaitakaro. He maha nga tohu kei te noho tonu te taakaro me nga pakiwaituhi kaore i rereke mai i nga waahanga o mua. E kii ana tetahi kaitakaro, "Ko te tahua matua me nga kakano o te papa kei te ahua iti tonu te ahua o nga wa katoa." Ko tetahi atu arotake e whakaatu ana i te kore o te whakapau kaha ki roto i te putanga PC, te whakatairite ki te whakaputanga papatohu me te whakaatu i te pouri mo nga waahi kua ngaro kia rite ki nga putanga o muri mai.

Kei te anga hoki te whakahe ki te whakaurunga o nga microtransactions ki NBA 2K24, he keemu kua utua katoatia e nga kaitakaro. Ko nga korero kino i runga i nga papaaho penei i a Reddit e kii ana me pehea te mahi a te keemu i nga momo tikanga microtransaction, ka nui ake te kore e pai ki waenga i nga kaitakaro.

I tenei wa, kaore ano a 2K i aro ki nga take e pa ana ki te putanga PC, ki te whakarato ranei i nga korero mo nga whakahoutanga pea hei whakapai ake i te keemu.

Puna: Steam 250, Eurogamer