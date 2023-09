Ko Veronica Beard te manaaki i te tina mo te wiki ahua i te whare kai o Photografiska

I whakahaerehia e Veronica Beard tetahi kai mo te wiki ahua i te wharekai Veronika i Fotografiska, he wa e tatari ana te waitohu mo nga tau e toru. I whakahaeretia te kai hakari ki te whakanui i te kaupapa takahanga o te waitohu, a na Veronica Beard nga kaiwhakarewa takirua a Veronica Miele Beard me Veronica Swanson Beard, me Laura Brown. I tae atu nga manuhiri rongonui penei i a Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, me Sutton Foster.

I whakapaipaihia te ruma o te wharekai ki nga kohinga niupepa kua taia e whakaatu ana i nga whakaahua whakahau me te mantra hinga o te waitohu: "Nga korero pakaru: Kei te pirangi nga wahine ki nga kakahu ka taea e ratou te mau." Ko Mindy Kaling, tetahi o nga manuhiri, i whakapuaki i tana mihi mo te waitohu, me tana kii he pai nga kakahu me te tino pai mo tana kaituhi me te oranga o te kaihaka.

Whai muri i te kai matua o te kai, ka tae mai nga kaitoro ki ia tepu me nga rihi hiriwa o nga mowhiti matua. Ko enei mowhiti matua ka taea te utu i te "tirotiro koti" mo te koti tohu a Veronica Beard, kua oti me te tapawha-pukoro monogrammed. Ka taea e nga manuhiri e hiahia ana ki te hoko mai i nga taonga mai i te waitohu ka toro atu ki te toa SoHo i muri mai o te wiki, kei reira a Laura Brown e whakahaere tahi ai i tetahi huihuinga hokohoko atawhai hei painga mo te AIDS kore-pakihi (Whero).

I te wa o te kai, i korero a Veronica Swanson Beard ki te ruuma me te whakanui i te aro o te waitohu ki te ahua pai, ki te pai, ki te mahi pai. I mihi ia mo tenei wa me te whai waahi ki te whakanui i te wa ngahuru. Ko Veronica Miele Beard te korero i te whakaaro, e kii ana e whakapono ana ratou ki te hiranga o te pai o etahi atu, me te ahua pai me te mahi pai.

Ko te katoa, ko te kai o te wiki ahua a Veronica Beard i Veronika he huihuinga whakanui i whakaatu i te kaupapa takahanga o te waitohu me te whakakotahi i nga manuhiri rongonui mai i nga umanga ahua me nga mahi whakangahau.

