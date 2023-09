Ka Whakanui a Veronica Beard ki te Whakatairanga Ngahuru me te Tina Huru o te Wiki

I whakahaerehia e Veronica Beard he hakari mo te wiki ahua i Veronika, te wharekai i Fotografiska, hei whakanui i te whakarewatanga o ta ratou kaupapa ngahuru. Ko Veronica Miele Beard raua ko Veronica Swanson Beard te kai whakahaere, me Laura Brown. Ko nga manuhiri rongonui ko Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan me te tuahine a Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, me Sutton Foster.

Ko te kaupapa o te hinganga o te waitohu i tino whakaatuhia puta noa i te wharekai, me nga whakaahua whakahau me te mantra-slash-headline o te waitohu: "Nga korero pakaru: Kei te pirangi nga wahine ki nga kakahu ka taea e ratou te mau."

I whakapuaki a Mindy Kaling, he kaiwhaiwhai o te waitohu, i tana mihi ki nga kakahu patipati a Veronica Beard. I kii ia he tino pai nga koti mo tona taha kaituhi. I tae atu ano ia ki te whakaaturanga Ralph Lauren me te US Open i te wiki ahua.

I te wa o te kai, i miharo nga manuhiri i te wa i tukuna mai ai e nga kaitoro nga pereti hiriwa kei roto nga mowhiti matua. Ko enei mowhiti matua ka taea te whakawhiti i te "tirotiro koti" mo te koti tohu a Veronica Beard, kua oti me te tapawha pute-monogrammed.

Mo te hunga e hiahia ana ki te torotoro atu i te waitohu, ka whakahaerehia he huihuinga hokohoko aroha e Laura Brown i te toa SoHo i muri mai o te wiki hei painga mo te AIDS kore-pai (Whero).

I korero a Veronica Swanson Beard ki nga manuhiri i te timatanga o te kai, me te whakanui i te aro o te waitohu ki te ahua pai, ki te pai, me te mahi pai. I mihi ia mo te whai waahi ki te whakanui i te wa ngahuru i roto i te ahumahi ahua tere.

I te whakaae ki a Swanson Beard, i whakaatu a Veronica Miele Beard i te hiranga o te pai o etahi atu, me te kii ko te ahua pai me te mahi pai ka haere tahi.

