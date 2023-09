Te whakauru i te Xbox Mastercard: He Kaari nama mo te hunga kaingākau petipeti

Kua whakaritea a Microsoft ki te whakarewa i tetahi hua hou whakahihiri mo te hunga kaingākau petipeti - te Xbox Mastercard. E waatea ana ki nga kaiwhakaatu Xbox i te US, ko tenei kaari nama kore utu a-tau i tukuna e Barclays he whai waahi motuhake mo nga kaitoro ki te whiwhi tohu ka taea te utu mo nga keemu Xbox me nga taapiri.

Kaore i rite ki a Microsoft Rewards, ka mahi te Xbox Mastercard hei punaha utu motuhake. Ka taea e nga kaipupuri kaari te whiwhi i tetahi tohu kaari mo ia $1 i whakapaua, me nga tohu kaari 1,500 e rite ana ki te kaari koha $15 ka taea te utu i te toa Xbox ipurangi a Microsoft. I tua atu, ka whai waahi nga rangatira o te Xbox Mastercard ki te whiwhi i nga piro e rima mo ia $1 e whakapaua ana mo nga hua e tika ana mai i te Toa Microsoft ipurangi, me nga tohu e toru mo ia $1 e whakapaua ana mo nga ratonga rerenga pera i a Netflix me Disney Plus, me nga ratonga tuku pera i a Grubhub me KuahaKuha.

Kei te waatea ano nga painga motuhake ki nga mema kaari hou. Ka taea e ratou te whiwhi bonus o te 5,000 piro (he rite ki te uara $50) i muri i to raatau hoko tuatahi, hei taapiri mo te ohaurunga mo te toru marama ki te Xbox Game Pass Ultimate. Ko tenei mema mo te toru marama ka taea te koha ki o hoa, whanau ranei.

Kei te Xbox Mastercard te maha o nga whiringa hoahoa hei whiriwhiri, ka taea te whakawhaiaro me te gamertag ahurei. Ka timata mai i te Mahuru 21, ka taea e Xbox Insiders i te whenua o Amerika, Alaska, me Hawaii te tono mo tenei kaari nama whakahihiri.

He mea tika kia mohio koinei te wa tuatahi i roto i te tekau tau kua tukuna e Microsoft he kaari nama Xbox. I mua, i whakawhiwhia e te kamupene ki nga kaiohauru Xbox Live he kaari pono Xbox Live Diamond kore utu i te tau 2005, i tuku utu mo nga kaihokohoko whai waahi. He rite ano te kaari nama a Sony, te kaari nama PlayStation, e taea ai e nga kaiwhakamahi te kohi tohu mo nga hoko e pa ana ki te petipeti.

Ko te Xbox Mastercard e tohu ana i tetahi huarahi hou mo nga kaakaro ki te whiwhi utu i te wa e uru ana ki o raatau mahi whakangahau. Na te maha o nga painga me nga whakahere motuhake, ko tenei kaari nama ka tino rapuhia e te hunga kaingākau petipeti puta noa i te United States.

