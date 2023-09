Ka Whakakorehia e Windows nga Atekōkiri Pūreretā Tuatoru: He aha e hiahia ana koe ki te mohio

Kua whakaritea a Windows ki te whakakore i nga taraiwa taraiwa tuatoru, e ai ki tetahi tuhinga tautoko i tukuna e Microsoft. Kei te whakaaro te kamupene ki te whakawhirinaki ki tetahi "kaitaraiwa karaehe" mo te ao katoa e tautoko ana i nga paerewa penei i te Internet Printing Protocol (IPP) me te awhihia e te Mopria Alliance. E matapaetia ana ka tere haere tenei huringa, timata i te tau 2025.

I te timatanga, ka mutu a Microsoft ki te whakaae ki nga taraiwa taarua-tuatoru hou i Windows Update. Ka whakaaetia tonu nga whakahou ki nga taraiwa o naianei, engari ka kore e whai waahi nga kaituhi hou ki te taapiri i nga taraiwa tuatoru. Hei te tau 2026, ka taunoa nga kaituhi katoa e hono ana ki te PC Windows ki te taraiwa o roto o te karaehe, ahakoa he taraiwa tuatoru. A ka timata i te tau 2027, ko nga whakatikatika e pa ana ki te haumarutanga ka whakaaetia mo nga kaitaraiwa pūreretā i Windows Update.

Mo nga kaiwhakamahi e whakawhirinaki ana ki nga taraiwa tuatoru ki te tautoko i nga kaituhi tawhito me te kore tautoko a Mopria, IPP ranei, kaore he take mo te awangawanga. Ka mahi tonu nga atekōkiri o nāianei, ā, ka taea te tāuta mai i te Windows Update, te tikiake ā-ringa rānei. Ka haina tonu a Microsoft i nga atekōkiri pūreretā hou hei wāhanga o tana Papatono Hototahi Pūmārō Windows, ahakoa e kore enei atekōkiri e tāpirihia ki Windows Update i muri i te tau 2025.

Ko tenei nekehanga mai i nga taraiwa tuatoru he whanaketanga pai mo te punaha rauropi Windows. Engari ki te mahi ki nga taraiwa pupuhi me te nuinga o nga wa kaore i te pono ka kore he whakahou i te wa, ka whai hua nga kaiwhakamahi mai i te ngawari me te hototahi o te taraiwa akomanga. Ka taea e tenei taraiwa kotahi te whakahaere i nga momo taputapu he rite te mahi, me te whakarite kia mau tonu te mahi a nga kaituhi tawhito me nga putanga rorohiko hou ake. Ka taea tonu e nga kaihanga pūreretā te tautoko i nga ahuatanga motuhake na roto i nga Taumahi Tautoko Taa e waatea ana i te Toa Windows.

He mea tika kia mahara ko te whakakorenga o nga taraiwa tuatoru a Microsoft e whakaata ana i nga ahuatanga o te ahumahi. Ko te nuinga o nga kaituhi hou e tautoko ana i a Mopria me te whakauru tautoko mo te IPP mai i te timatanga o te tau 2010. He rite nga mahi a Apple ma te whakakore i nga taraiwa taraiwa macOS tuatoru mo te AirPrint i te tau 2019.

Ahakoa ko te whakawhiti ki nga taraiwa karaehe ka pai ake te hototahitanga, e kore e whakakore i nga raruraru katoa e pa ana ki te kaituhi. Ko nga take penei i te pepa phantom paper jams, te momotu whatunga, nga whakaritenga waituhi rangatira, me nga here matawai ka mau tonu. Heoi, ko te neke atu i nga kaitaraiwa tuatoru he huarahi tika ki te whai i te wheako tuhinga kua pai ake.

Rauemi:

– Tuhinga tautoko Microsoft