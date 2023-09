Ka aukati a Microsoft i nga Atekōkiri Pūreretā Tuatoru ki Windows Update mo te Haumarutanga Pai ake

By

Kua panuitia e Microsoft tetahi huringa nui i roto i tana rautaki taraiwa pūreretā, tae atu ki te aukati i te tuku atekōkiri pūreretā tuatoru mā Windows Update. Kei te whakaaro te kamupene ki te whakatinana haere i tenei nekehanga i roto i nga tau e wha e whai ake nei hei whakarei ake i te haumarutanga katoa o te rauwiringa kaiao Windows.

Ka timata mai i te tukunga o Windows 10 21H2, ka whakarato a Microsoft i te tautoko-a-roto mo nga taputapu miihini mo Mopria ma te Atekōkiri Akoako IPP Microsoft. Ko te tikanga ka kore nga kaihanga taputapu ta e hiahia ki te whakarato i o raatau ake kaiwhakauru, taraiwa, taputapu taputapu ranei. Ko te whainga a Microsoft ko te whakamaarama i te mahi tuhi me te whakakore i nga raruraru haumarutanga e pa ana ki nga taraiwa taraiwa tuatoru.

Hei whakarei ake i te haumarutanga, ka whakaurua e Microsoft he aratau tuhi taunoa hou e mono ana i nga taraiwa-tuatoru mo nga kaupapa ta. Ko tenei nekehanga he whakautu i te mea kua kore e kitea nga hapa haumarutanga o te taraiwa taraiwa mo nga wa roa, he nui te raru ki nga kaiwhakamahi.

Ka whakatinanahia nga huringa o te rautaki taraiwa taraiwa. Hei te tau 2025, ka mutu te whakaae a Microsoft ki nga tukunga taraiwa mai i nga kaihoko taaputa, a ka kore e whakaputaina nga taraiwa taarua-tuatoru hou ma Windows Update. Hei te tau 2026, ka whakarerekēhia te rangatira o te atekōkiri pūreretā ki te whakahāngai i ngā atekōkiri akomanga Windows IPP i roto i te whare. Mai i te tau 2027, ka tukuna nga whakahōutanga atekōkiri pūreretā-tuatoru mā Windows Update ki te whakarato i ngā whakatikanga haumarutanga.

Heoi, ka whai waahi tonu nga kaiwhakamahi ki te whakauru tika i nga atekōkiri pūreretā mai i nga paetukutuku a nga kaihoko hei kete whakaurunga takitahi. Ka mahi tonu nga atekōkiri pūreretā o nāianei ki runga i ngā putanga Windows katoa ahakoa kua kore e tāngia mā Windows Update.

Ka haere tonu a Microsoft ki te tuku i nga paanui haumarutanga mo nga taraiwa taraiwa tawhito i te mea kei roto nga momo putanga Windows i roto i o raatau oranga tautoko.

Ko tenei nekehanga a Microsoft e whai ana ki te whakatu i tetahi punaha tuhinga hou ake mo nga kaiwhakamahi Windows. E whakarato ana i te huarahi ngawari me te whakakotahi mo nga taraiwa taraiwa me te whakaiti i nga raruraru haumarutanga e pa ana ki nga rorohiko tuatoru.

Rauemi:

