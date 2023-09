Ko Astral Purple Xbox Ahokore Kaiwhakahaere Hou e waatea ana mo te ota-mua

Kei te tukuna e Microsoft he momo tae hou o te Xbox Wireless Controller ko Astral Purple. Kei roto i te kaiwhakahaere he papa papura o mua o mua, he rite nga koromatua me nga paatene, me te tuara ma. He pango nga keu, parepare, me D-pad. Ko nga kaitakaro kei roto i te maakete mo te kaiwhakahaere Xbox hou me te aroha ki te tae papura ka taea te tono i mua i te kaiwhakahaere Astral Purple, te utu $64.99 / £59.99, mai i te Toa Microsoft. Ko te whakapae ka whakarewahia hei te 19 o Hepetema.

Kei te whakauru a Microsoft i nga momo hoahoa tae hou mo nga kaiwhakahaere Xbox i te tau kua hipa. Ko etahi o nga putanga o mua ko te kaiwhakahaere Sunkissed Vibes, te kaiwhakahaere Stormcloud Vapor, me te kaiwhakahaere Velocity Green. Heoi, ko te kaiwhakahaere tino ahurei me te kore tikanga i tukuna e Microsoft ko te kaiwhakahaere TMNT kakara pizza.

Ka maioha nga kaitakaro me nga kaiwhaiwhai o Xbox ki te taapiri i te papura papura ki a raatau tatūnga petipeti me te Astral Purple Xbox Wireless Controller. Na tana hoahoa rerehua, kei te whakarato tonu a Microsoft i nga momo whiringa tae kia rite ki nga manakohanga takitahi. Ko te ota-mua i te kaiwhakahaere ka whakarite ko nga kaiwhaiwhai tetahi o nga tangata tuatahi ki te tango i tenei taapiri hou ki te rarangi kaiwhakahaere Xbox.

Rauemi:

Tuhinga Puna: Taitara Tuhinga Taketake

Whakamāramatanga: Xbox – he waitohu papatohu kēmu ataata i whakawhanakehia, na Microsoft Corporation hoki

Kaiwhakahaere – he taputapu e whakamahia ana ki te mahi tahi me te keemu ataata, ko te nuinga o te waa e whakaatu ana i nga patene, nga koromatua, me nga keu.

Toa Microsoft – he kainga hokohoko ipurangi mo nga taputapu rorohiko me nga hua taputapu na Microsoft Corporation

TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, he franchise e whakaatu ana i nga honu anthropomorphic hei tino toa.

Puna Whakaahua: Hono ki te puna whakaahua