Ka Whakamutua e Microsoft nga Whakahōutanga mo te Mata Taketake Duo, Ka Whakapourihia nga Kaihoko

Ko te Microsoft Surface Duo taketake, i tukuna i te 2020, kua tae ki te mutunga o ana whakahou rorohiko, ka pouri nga kaihoko. Ko te taputapu mata-rua ahurei i hokohoko hei taputapu hua me te kaha ake o nga mahi maha. Heoi, ko nga arotake tuatahi i whakaatu i nga take rorohiko nui, ahakoa i whakanuia te taputapu.

I oati a Microsoft mo nga tau e toru mo nga whakahoutanga rorohiko mo te Surface Duo, engari he puhoi te taenga mai o nga whakahoutanga. I tukuna e te kamupene he whakahou ki te Android 11 i te timatanga o te 2022, he maha nga marama i muri i te waarangi. I whai muri mai i te taenga mai o te Android 12L mo te Surface Duo taketake me tana whai muri mai i te tau 2022.

Heoi, ko te Android 12L te whakahou whakamutunga mo te Surface Duo taketake. He wharangi tautoko a Microsoft e whakapumau ana ko nga whakahoutanga mo te taputapu, tae atu ki te katoa o te OS me nga whakahoutanga haumarutanga, i mutu i te Mahuru 10, 2023. Ahakoa tenei, kaore i tukuna he whakahou Android 13 mo te Surface Duo, ahakoa kua tukuna e Google te whakahou mo te tau kotahi. i mua. Ko te tikanga ko nga kaihoko i hoko i te $1,400 waea mai i a Microsoft i whiwhi iti ake nga whakahōunga OS i whakaritea ki nga taputapu Google Pixel me Samsung Galaxy.

Ko nga mea kei te heke mai kaore e pai mo te Surface Duo 2. Ko te tumanako ka ngaro te tautoko i Oketopa 2024, a kaore he tohu mo te tuku mana Android 13 mo te taputapu i tenei wa. Ko te ahua kua neke atu a Microsoft mai i te ahua o te mata-rua, me nga purongo e kii ana kei te whakamahere te kamupene i tetahi taputapu kopa rite ki te Samsung Galaxy Z Fold me te Pixel Fold a Google.

Ahakoa karekau pea te Surface Duo taketake e whiwhi whakahōutanga, ko te whakatau a Microsoft ki te aro ki tetahi ahua rereke mo ana taputapu a meake nei e tohu ana i te pono o te kamupene ki te whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi. Heoi, mo nga rangatira o Surface Duo o naianei, na te kore o nga whakahoutanga ka puta te pouri me te hiahia mo etahi atu tautoko mai i a Microsoft.

Rauemi:

– Windows Central