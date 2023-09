Te Astral Purple: Ka Whakaatuhia e Microsoft te Kaiwhakahaere Ahokore Xbox Hou

Kua hurahia e Microsoft tana taapiri hou ki te rarangi kaiwhakahaere ahokore Xbox, te Astral Purple. Ko tenei tukunga hou e whakaatu ana i te anga papura o mua e honoa ana me te tuara ma, he maumahara ki te hoahoa o te kaiwhakahaere Velocity Green o mua.

Ko te Astral Purple Xbox kaiwhakahaere e whakanui ana i nga ahuatanga katoa e tumanakohia ana e tetahi, tae atu ki nga kakano kakano me nga whakaoho mo te pai ake o te hopu, he paatene Tiri motuhake mo te tiritahi o nga waa takaro, me te 3.5mm jack mo te hono i nga taputapu oro.

I roto i tenei tau, kei te whakauru a Microsoft i nga momo hoahoa mana whakahaere hei whakatutuki i nga hiahia rereke. I roto i enei tukunga ko te "kaha" Stormcloud Vapour, e haere mai ana me te papamuri whakamiharo, me te iti o te putanga Starfield kaiwhakahaere.

Kaore i rite ki te whakarewatanga o te Velocity Green, karekau he hua taapiri, taonga taapiri ranei e waatea ana mo te Astral Purple. Na, mena kei te tumanako koe ki te uru atu ki te hoodie Xbox rite, ki te tauranga utu tere ranei, kare pea koe i te waimarie i tenei wa.

Ko te utu mo te £ 60 / $ 65, ko te Astral Purple Xbox kaiwhakahaere ahokore kua whakaritea ki te whakarewa i te Mahuru 19th. Ko nga ota-mua mo tenei momo tae hou kua waatea mai i te Toa Microsoft.

I roto i te katoa, ka tukuna e te Astral Purple tetahi atu whiringa huatau me te whai hua mo nga kaitakaro ki te whakawhaiaro i o raatau wheako petipeti Xbox. Na tana kaupapa tae hihiri me nga ahuatanga pono, ka tino pai tenei kaiwhakahaere ki nga kaiwhaiwhai e titiro ana ki te whakahou, ki te whakarahi ranei i a raatau kohinga.

Nga wehewehe:

– Kaiwhakahaere ahokore Xbox: He taputapu a-ringa i hangaia hei whakamahi me nga papatohu petipeti Xbox, ka taea e nga kaitakaro te whakahaere i a raatau taakaro ma te ahokore.

- Ko nga kakano me nga keu: Ko nga paatene i runga i te kaiwhakahaere i hangaia motuhake hei whakarato i te wheako hopu me te pai ake mo nga kaitakaro.

– Jack 3.5mm: He jack ororongo paerewa e taea ai e nga kaiwhakamahi te hono atu i nga taputapu oro o waho, penei i nga taringa, kaikorero ranei, ki te kaiwhakahaere Xbox.

Rauemi:

