He hoa a Microsoft me Barclays ki te Whakarewa i te Xbox Mastercard

By

Kua panuitia e Microsoft he hononga ki a Barclays ki te whakauru i te Xbox Mastercard, he maha nga painga mo nga kaiwhakamahi Xbox i te United States. Kei te waatea noa ki te Xbox Insiders, karekau he utu a-tau te kaari ka whakawhiwhia ki nga momo utu mo nga hoko ka mahia ma te kaari.

Ka whiwhi nga kaipupuri kaari i nga tohu kaari mo ia taara e pau ana mo nga hoko, me nga reiti rereke mo nga waahanga rereke. Ko te hoko i nga hua e tika ana i runga i te toa Microsoft ka whiwhi i nga kaipupuri kaari e 5 nga wa te nui o nga tohu, ka tukuna e nga ratonga roma pera i a Netflix me Disney + e toru nga wa o nga tohu. Ko nga ratonga tuku kai penei i a Grubhub me DoorDash ka whakawhiwhia ano e 3 nga tohu. Ko era atu hoko katoa ka whiwhi tohu i te reeti auau o te 3x.

I tua atu i nga punaha tohu, ka tukuna e te Xbox Mastercard etahi atu painga. Ka whiwhi nga mema hou i te bonus o te 5,000 tohu kaari me te toru marama o te Xbox Game Pass Ultimate i muri i to raatau hoko tuatahi. Ka taea e nga mema o naianei te kowhiri ki te koha i a raatau putea Game Pass ki tetahi hoa. Kei roto ano i te kaari nga hoahoa rereke e rima, ka taea e nga kaipupuri kaari te whakawhaiaro me o raatau ake gamertags.

Ka huri haere te Xbox Mastercard ki te Xbox Insiders timata i te Mahuru 21, ka watea ki nga kaitakaro Xbox katoa i Amerika hei te tau 2024.

Ko tenei mahi tahi he wahanga o nga mahi tonu a Microsoft ki te whakawhanui i te tohu Xbox ki tua atu i nga papatohu petipeti. Kua tukuna e raatau nga hua penei i te pouaka pouaka pouaka Xbox Series X paku me te mahi tahi me Gucci ki te hanga i tetahi putanga iti Gucci Xbox.

Rauemi:

– Waea Xbox

– IGN