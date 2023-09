Te whakauru i te Xbox Mastercard: Kaari Moemoea a nga Kaitakaro mo Xbox Insiders

Katahi ano a Microsoft i whakapuaki i te whakarewatanga o te Xbox Mastercard, he kaari nama kua whakaritea mo te Xbox Insiders i Amerika. Ko tenei nekehanga ohorere ka taea e nga kaakaro te whiwhi tohu kaari me nga hokonga katoa me te utu mo nga keemu me etahi atu taonga kei runga i te xbox.com.

Ko te Xbox Mastercard, i tukuna e Barclays, karekau he utu a-tau, ka waatea ki nga Xbox Insiders e noho ana i te whenua o Amerika, Alaska, me Hawaii. Ka timata mai i te 21 o Hepetema, ka taea e nga tangata whai paanga te tono mo te kaari, ka tukuna ma nga ngaru puta noa i te wa o te ngahuru.

Ka whiwhi nga kaipupuri kaari i nga tohu kaari mo ia taara kua pau. Ko te hoko hua tika mai i te Toa Microsoft ka whakawhiwhia koe ki te 5x nga kaari kaari, i te wa e whakamahi ana koe i nga ratonga tuku kai penei i a Grubhub me DoorDash me nga ratonga roma penei i a Netflix me Disney + ka whiwhi koe i nga tohu kaari 3x. Mo nga hoko o ia ra, ka whiwhi nga kaipupuri kaari 1x nga tohu kaari.

I tua atu i enei utu, kei te tuku hoki a Microsoft i etahi painga whakahihiri. Ko nga hoko tuatahi ka whiwhi 5,000 tohu kaari, he rite ki te $50. I tua atu, ka whiwhi nga kaiwhakamahi Xbox Game Pass hou mo te toru marama o te Xbox Game Pass Ultimate mo o raatau hoko tuatahi, ka whai waahi ranei ki te koha ki tetahi hoa.

Pērā ki ngā kāri nama katoa, he mea nui kia whai whakaaro ki te Reiti Ōrau ā-Tau (APR). Ko te Xbox Mastercard e toru nga whiringa: 20.99%, 26.99%, 31.99% ranei, i runga i te mana o te kaipupuri kaari.

Ahakoa e tumanako ana nga kaakaro mo etahi atu korero mo te Xbox Game Pass, ko te whakaurunga o te Xbox Mastercard he whai waahi whakahihiri mo te Xbox Insiders ki te whai painga me nga utu. Homai ki te taumata ake i to wheako petipeti!

Rauemi:

– Xbox Waea panui panui

– Nga tikanga me nga tikanga Xbox Mastercard