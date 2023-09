Ko te Whakahoutanga Hou a Meta ka taea te Whakariterite Avatar pai ake i runga i nga Waea VR Quest

Ko te Meta, i mohiotia i mua ko Facebook, kua whakaurua he whakahou hou mo ona pane Quest VR, he pai ake nga whiringa whakaritenga mo nga avatar. Ko te whakahou v57 ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatika i te ahua o o raatau avatar, tae atu ki nga makawe me te tae tukemata, te whakarereketanga o te kiri, nga whiringa whakapaipai, me te peita kanohi.

Ko te whakahou e whai ana ki te whakarei ake i te wheako mooni mariko ma te tuku i nga kaiwhakamahi ki te hanga avatar kia pai ake ai te whakaata i o raatau ake oranga. I mua i te whakahoutanga, he iti noa nga kaiwhakamahi ki te kowhiri mai i te huinga o nga tae makawe kua tohua i mua, ko te v57 ka taea e nga riipene te whakaatu i nga tae makawe me nga tohu. Ko etahi atu whiringa whakapaipai, penei i te whero me te peita kanohi, kua taapirihia ano.

Na te whakaurunga o nga waewae avatar e haere ake nei, ko te ahua o te kounga o nga avatar a Meta ka tino pai ake. Kei roto ano i te whakahou v57 etahi atu whakapainga, tae atu ki te kaha ki te whakakore i nga karere whakaahua, te whakahou ano i te whangai Explore hei whangai Horizon, me te tango i te makanga tukutahi ki te taupānga pūkoro Quest i runga i nga iPhones.

Ko te huihuinga Hononga a Meta, kua whakaritea mo te Mahuru 27th me te 28th, e tumanakohia ana ki te whakaatu i etahi atu whakahou rorohiko mo te pane o Quest. Ko te kaupapa e tika ana kia nui ake nga korero mo te Quest 3 me te tono pūkoro Horizon Worlds e haere ake nei, i muri mai i nga korero a Meta mo nga korero a Horizon Worlds i runga i to raatau blog.

Rauemi:

– Jay Peters, The Verge

– Meta Blog: https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/