Te Whakaora i te Tukunga iho o te CD-i Philips: Arzette me te Whakatairanga o nga Keemu "Kino"

I te tau 1991, i uru te Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) ki te umanga petipeti. Ahakoa i oati te CD-i ki te purei i nga CD me nga keemu riipene whakaata, kei roto tonu i nga keemu ka tukuna e ia. Ko te mea nui, ko te kaporeihana Zelda tetahi o nga taitara i eke ki tenei papaahi, ka tutakina ki te whakahawea me te pouri. He tere whakamua ki te 2023, a ko Seth Fulkerson, e kiia nei ko "Dopply," kua whakaritea ki te tuku Arzette: The Jewel of Faramore, he keemu platformer e whakanui ana i nga keemu rerekee me te whakahee i te waa CD-i.

Ko te demo a Arzette i PAX West 2023 i whakaatu i te whakatapu me te aro ki nga korero i ringihia e Fulkerson ki te kaupapa. Ka mau te keemu i nga tirohanga me nga miihini o nga keemu CD-i Zelda taketake. Ko Fulkerson, me te hunga mohio keemu retro Limited Run, kua ata whakaaro ano i nga papamuri i peitahia e te ringa, i nga sprites taipitopito, tae atu ki nga waahi whakahirahira i whakahaweatia e te tini. Ahakoa te whakaaro kino e karapoti ana i te rauemi matatiki, ka kite a Fulkerson i te kaha o nga keemu taketake, e whakanui ana i te whakakotahitanga o nga hoahoa taumata ahorangi me te kore-raina me o raatau momo tirohanga.

Ahakoa ko te whai i nga keemu retro he momo rongonui, ko Arzette tetahi o nga ngana tuatahi ki te whai i te wheako CD-i. E whakaae ana a Fulkerson he maha nga kaitakaro kare pea i te mohio ki nga keemu i whakahihiko ai a Arzette, engari e whakapono ana ko te papaaahu mahi peita-a-ringa me ona waahi ataahua me etahi wa ka taea e te tangata te ngahau. Mo te hunga e mohio ana ki te puna korero, kei reira nga hua o te Aranga me nga tohutoro mohio kua marara puta noa i te keemu, me te taapiri i tetahi paparanga koa.

Ahakoa kaore e taea e Fulkerson te whakaatu tika i nga keemu CD-i Zelda taketake na runga i nga take ture, ka awhi ia i o raatau whakaawe i a ia e tohe ana ki te hanga wheako motuhake me te ahurei me Arzette. Inaa, ko tetahi o nga kaitoi taketake mai i nga keemu CD-i Zelda, a Rob Dunlavey, i whai waahi ki te mapi o te ao me nga toi taumata i Arzette, e whakaatu ana i te hononga i waenga i nga kaupapa e rua.

Ko te mea e wehe ke ai a Arzette ko te ngana kaha ki te whakaora i te waa tino kino o te petipeti. Ka kitea i roto i tenei kaupapa te ngakau nui o Fulkerson mo nga keemu e kore e tino maiohatia me tana whakapono ki o raatau puumanawa kaore ano kia whakamahia. Ki a Arzette, e tumanako ana ia ki te whakaatu me te wa, nga rauemi, me te hoahoa keemu pai, ahakoa nga keemu "kino" ka taea te huri hei mea ngahau me te maumahara.

