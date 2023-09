Ka Whakamutua e Nintendo nga Whakahou Ihirangi Hou mo Mario Kart Tour

Kua panuitia tata nei e Nintendo kare e tukuna he korero hou mo tana keemu reihi pūkoro rongonui, Mario Kart Tour, i muri i te Oketopa 4th. I roto i tetahi korero i roto i te keemu kua tohatohahia ki nga paapori pāpori na tetahi kaikorero raraunga ko OatmealDome, i whakaatu a Nintendo i tana mihi ki te hapori mo te takaro me te whakaatu ko nga haerenga a meake nei i roto i te keemu ka uru ki nga kaupapa kua tukuna. Ko te tikanga, karekau he akoranga hou, he taraiwa, he kaata, he gliders ranei ka taapirihia mo te anga whakamua, a ka hangarua nga ihirangi o mua mo te wa roa.

Ahakoa te kore o nga whakahoutanga hou, e kii ana a Eurogamer ka noho tonu te keemu mo nga wa kei te heke mai. Ko Mario Kart Tour, i whakarewahia i te marama o Hepetema 2019, he tino angitu mo Nintendo, e tata ana ki te $293 miriona nga moni whiwhi puta noa i te ao mai i te marama o Hepetema 2022. Heoi, kua pa te keemu ki tana waahanga tautohetohe, me te whakahee ki tana "Spotlight. Paipa” gacha miihini, i mahi hei pouaka pahua me te kore e mohiotia. I tangohia enei paipa i te marama o Hepetema 2022, engari kei te anga atu a Nintendo i te whakawakanga a te karaehe mai i tetahi maatua na tana tamaiti e kii ana i whakapau $170 mo te Spotlight Pipes me te kore e mohio.

Ahakoa kaore he whakahou hou i whakamaherehia mo Mario Kart Tour, kei te mahi tonu a Nintendo ki etahi atu keemu pūkoro penei i te Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, me te Super Mario Run. I tua atu, kei te whakawhänuihia e te kamupene ana mahi pakihi ki roto i nga waahi penei i te whakahaere kaupapa, i te taha o tana angitu tata nei me Te Kiriata Super Mario Bros.

