Ka mutu a Nintendo ki te taapiri i nga ihirangi hou ki te keemu pūkoro a Mario Kart Tour

Ko Nintendo me te kaiwhakaputa keemu a DeNA ka mutu te hanga korero hou mo te keemu pūkoro rongonui Mario Kart Tour ka timata i te Oketopa 4th. Ko tenei nekehanga e kii ana kei te huri ke a Nintendo i tana arotahi mai i nga keemu pūkoro.

Hei whakanui i te huritau o te keemu, ka tukuna nga korero hou hei waahanga o te Huringa Huringa ka timata i te Mahuru 20th. Heoi, i muri i te whakarewatanga o te Pakanga Tour i te Oketopa 4th, ka tukuna e Nintendo nga korero tawhito. I kii te kamupene, "Kaore he akoranga hou, he taraiwa, he kaata, he gliders ranei ka taapirihia i muri i te Pakanga Tour timata 04/10/2023." Kaore a Nintendo i tuku whakamarama mo tenei whakatau engari i puta te tumanako ka pai tonu nga kaitakaro ki te keemu.

He tino angitu a Mario Kart Tour mo Nintendo, ko ia te tuarua o nga keemu pūkoro whai hua nui i muri i nga Heroes Fire Emblem. I te 230 miriona nga tangohanga, i puta mai i te $243 miriona nga moni whiwhi. Heoi, ko nga keemu waea pūkoro he iti noa te paheketanga o nga whiwhinga moni katoa a Nintendo ka whakaritea ki nga kaiwhakataetae penei i a Activision me Take-Two.

Ahakoa te iti o te angitu a Nintendo ki te maakete petipeti pūkoro, kei te haere tonu etahi atu kamupene ki te whakangao moni ki tenei waahanga. Hei tauira, ka whakamahere a Sony mo te 50% o ana keemu ka waatea i runga waea pūkoro me te PC hei te tau 2025, me te 20% o nga keemu PlayStation hou kei te whakawhanakehia mo nga waea atamai. I te whai i tenei whainga, i whakarewahia e Sony te Waahanga Waea Pukoro PlayStation Studios i tera tau.

Ko te whakatau a Nintendo ki te aukati i te taapiri o nga korero hou ki te Mario Kart Tour e whakaatu ana i nga wero kua pa ki te kamupene i roto i te umanga petipeti pūkoro. Heoi, kei te noho tonu ki te kite mena ka tohu tenei nekehanga he nekehanga nui ake i roto i te rautaki whanui a Nintendo.

