I Angitū te Kapohia e nga Kairangataiao te Whakaahua Tuatahi mai i te SUIT i runga Aditya-L1 Satellite

Whakarāpopototanga: I roto i te tino whakatutukitanga, i hopu angitu nga kairangahau o te Whare Wananga o Mahatma Gandhi (MAHE) i te atahanga marama tuatahi mai i te taputapu SUIT (Solar Ultraviolet Imaging Telescope) i runga i te amiorangi Aditya-L1 o Inia. He tohu nui tenei ahua ki te rangahau o te ra, he tino mohio ki nga kaiputaiao mo te hau o te Ra, me te mohio pai ake ki ana whanonga.

Ko te ahua, i hopukina e te taputapu SUIT, e whakaatu ana i nga korero whakahirahira mo te chromosphere o te Ra, te paparanga i waenga i te mata o te ra me te korona. Ko enei korero e tuku ana i nga korero whakahirahira e pa ana ki te hihiri o te hau o te Ra me nga tikanga e akiaki ana i nga mahi o te ra penei i te mura ahi me te pananga papatipu.

Ma te whakamahi i nga tikanga whakaahua matatau me nga hangarau hou, ka taea e nga kairangahau te hopu i tenei ahua me te tino tika me te whakatau. Ko te taputapu SUIT, me nga whiriwhiringa e taea ai e nga roangaru o te rama ultraviolet te whakawhiti, ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga paparanga rereke o te hau o te Ra me te tātari i o raatau ahuatanga.

Ko te hopukanga angitu o te ahua tuatahi mai i te SUIT he tohu mo te tino mohiotanga o te miihini me te hiranga pūtaiao auaha o te kapa i MAHE. E whakaatu ana hoki i nga mahi nui i mahia e Inia i roto i te rangahau ra me te torotoro mokowhiti.

Ko nga raraunga i kohia mai i te waka mokowhiti a Aditya-L1 me te taputapu SUIT he mea nui ki te ako i te whanonga o te Ra, tae atu ki tana papa autō, nga mura o te ra, me etahi atu ahuatanga o te ra. Ka whai waahi nui tenei matauranga ki te mohio ki te huarere mokowhiti, ka pa mai pea ki te whakawhitiwhiti korero amiorangi, ki nga matiti hiko, me etahi atu punaha hangarau i runga i te whenua.

Na tenei whakatutukitanga, e whai ana nga kaiputaiao ki te wetewete ake i nga mea ngaro o te Ra, ki te para i te huarahi mo nga ahu whakamuatanga o te ao putaiao. Ko te hopunga angitu o te ahua marama tuatahi mai i te SUIT he tohu nui i roto i te rangahau mokowhiti Inia me te whakakaha i te pono o te whenua ki te turaki i nga rohe o te kitenga putaiao.