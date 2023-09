Ko te LG MAGNIT 4K Ultra HD Whakaaturanga: He Wheako Whakangahau Kainga

Ko te LG MAGNIT 4K Ultra HD Whakaatu i puta tana tuatahitanga e tino tumanakohia ana i te 2023 CEDIA Expo, he mea whakamiharo te hunga i tae atu me ona tirohanga whakahihiri me te hoahoa kiko. Ma te manaaki i nga rangatira o nga kaainga papai, ka tukuna e tenei whakaaturanga matatau he tino wheako whakangahau kaainga rumaki.

Na te rahi o te mata o te 118 inihi, ka wehe a LG MAGNIT i a ia ano hei tauira papai i roto i te whare pikitia o te kaainga me te waahanga toi matihiko. Kei waenganui i te LG MAGNIT 136-inihi te whakaaturanga Micro LED noho me te 97-inihi LG SIGNATURE OLED M TV ahokore, ka whakarato tenei whakaaturanga i te wheako tirohanga whakamīharo e nui atu ana i nga tumanako.

Ko te tohu utu nui o te $237,000, ko te LG MAGNIT e tuku ana i te ahua o te tae, te marama me te rereke. Ko tana whakataunga 4K, 0.6 mm pika pika, me te hangarau hou o te maramara-i-poari (COB) LED e whakarite ana i te whakaatu maramara me te hihiri. I tua atu, ko te whakaaturanga e whakaatu ana i te tukatuka kua whakareihia e te AI me te rere i runga i te papaaata TV atamai webOS ratarata-kaiwhakamahi.

Ko tetahi ahuatanga rongonui o te LG MAGNIT ko tana whakaaturanga Micro LED. Ko tenei hangarau auaha, i ahu mai i te hangarau hiko-a-ringa-a-ringa (DVLED) o LG, e whakarato ana i nga puna marama takitahi mo ia 8 miriona-piri pika. Ma tenei ka taea e te whakaaturanga te whakatutuki i nga pango parakore me te rereke teitei ma te whakaweto i nga pika ki nga waahi o te pikitia he pango. Ma te hototahi HDR 10 me te HDR 10 Pro, ka tukuna e te LG MAGNIT he awhe hihiko pai ake mo te wheako tirohanga tino ataahua.

Ko te whakaurunga o te LG MAGNIT he mea tino watea mo nga whakaurunga LG MAGNIT whaimana. Ko te hoahoa rūnanga-rua ngawari o te whakaaturanga ka taea te whakarite tere me te whai hua, i runga ake i te whakaurunga o etahi atu whakaaturanga LED. I tua atu, ka whakauruhia e te whakaaturanga AirPlay 2 me te hangarau Miracast, e taea ai te rere ahokore mai i nga momo taputapu, tae atu ki a iOS, Android, macOS, me te Windows 10.

Ma te maha o nga whiringa honohono, ka tukuna e te LG MAGNIT te ngawari ina tae mai ki te hono atu i nga taputapu o waho. E wha nga HDMI i roto i nga tauranga, te ororongo mamati, e rua nga USB i roto i nga tauranga, he tauranga RS232C, me etahi atu. Ko te whakaaturanga ka tae mai i mua i te utaina me nga tono rerenga rongonui penei i te YouTube, Disney +, me te Pirimia Ataata, he maamaa te tatūnga tuatahi.

Hei whakaoti i te wheako whakangahau whare papai, ka whakaatu te LG MAGNIT i nga punaha ororongo mai i te waitohu rongonui Bang & Olufsen. Ko tenei hononga e whakarite ana i te kounga oro tino pai hei whakakii i nga tirohanga whakamiharo.

Ma te raihana 2-tau taketake, ka taea te roa atu ki te 5 tau, ka whakarite te LG MAGNIT kia pai nga kaihoko ki a raatau haumi me te rangimarie o te hinengaro.

Hei mutunga, ka tukuna e te LG MAGNIT 4K Ultra HD Whakaatu he wheako tirohanga tino kore mo nga rangatira whare papai. Na te rahi o te rahi, te hangarau matatau, te mahi whakaurunga ngawari, me nga ahuatanga whakamiharo, ka whakatauhia e tenei whakaaturanga he paerewa hou mo nga whakangahau kaainga.

Rauemi:

– LG Electronics (www.lg.com)

– CEDIA Expo (www.cediaexpo.com)