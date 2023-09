Ka arotahi a La-Z-Boy ki te Mahinga Kaihoko kia noho whakataetae

Ko La-Z-Boy, te tohu taonga taonga rongonui, kua utua a Jorge Calvachi hei kaiwhakahaere mo nga tirohanga ki te whakatu i tetahi mahi tirohanga a nga kaihoko mo te wa tuatahi i roto i tona hitori tata ki te 100 tau. E whakapono ana a Calvachi ko te painga whakataetae hou i roto i tetahi umanga, tae atu ki nga taonga, ko te aro ki nga kaihoko.

Ko tetahi wero kei mua i a La-Z-Boy ko te maha o nga hononga ki nga kaihoko mai i nga huarahi rereke, a ko te wheako o nga kaihoko he ranu. I kitea e Calvachi he roa ake te wa o nga kaihoko ki te hoko taonga, me te tirotiro ipurangi me te whakamatautau i roto i te toa mo te whakamarie hei waahanga nui o te haerenga. Heoi, ko nga wheako i waenga i te matihiko me te whare-toa kaore i rite.

Hei whakatutuki i tenei wero, kei te hanga e Calvachi he tari wheako kaihoko me te awhina a InMoment, he kamupene wheako kaihoko. Ka whakahiatohia e ratou nga raraunga mai i nga hongere mamati hei timatanga me te whakauru haere i nga raraunga mai i etahi atu waahi pa. Ko te whainga kia whai tirohanga katoa mo te haerenga a nga kaihoko kia pai ake ai nga whakataunga whakahaere.

Ahakoa kaore pea i te uaua te whakatinanatanga hangarau, ko te akiaki i te whakatamarikitanga o te otinga i roto i te whakahaere kua roa nei te tino wero. Kei te arotahi a Calvachi me InMoment ki te hoko mai mai i nga kaipupuri whai paanga kia pai ai te whakatinanatanga.

Ko te tino ine angitu mo La-Z-Boy ko te whakarato i te wheako katoa mo te kaihoko, kaua ki te aro noa ki nga huringa me te tipu moni.

Rauemi:

– MarTech I tenei ra