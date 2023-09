Ko te iPhone 15 te Whakakapinga Papamahi Panuku?

Kua whakaritea a Apple ki te whakaatu i te iPhone 15 i tetahi huihuinga motuhake apopo, a ko nga korero e kii ana ka tae mai me te hononga USB-C, ka whakakapi i te hononga Uira kua waiho hei paerewa mai i te iPhone 5. Ko te iPhone hou e tumanakohia ana ka puta mai. he tauranga Thunderbolt, e tuku ana i nga waahanga whakauru me nga putanga whakaputa mo nga raraunga, whakaatu, mana, me etahi atu.

Na enei whakahoutanga taputapu, ka taea pea te iPhone hei taputapu hurihuri i te whenua rorohiko. Ko nga kaiwhakataetae penei i a Samsung kua tirotirohia me pehea e taea ai e nga waea atamai te taapiri hei whakakapi papamahi, me te DeX a Samsung e tuku ana i te wheako papamahi mohio. Ko nga korero e kii ana ka taea ano e Android te whakauru i te aratau papamahi taketake.

Ahakoa kaore a Apple i tino whakaatu ka taea e iPadOS te whakakapi i te taiao rorohiko papamahi, he nui te kaha. Ko te iPhone 15 me te tauranga USB-C me te kaha Thunderbolt ka taea te mahi hei kaihoko angiangi pute-rahi, ka taea e nga kaiwhakamahi te hono atu ki nga whakaaturanga o waho me nga taputapu whakauru ki hea me nga wa e hiahia ana ratou.

I tenei wa, he iti te kaha o nga iPhones ina hono ana ki tetahi whakaaturanga o waho. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakaata noa i te mata o to raatau taputapu, i te ataata whakaputa ranei i te taumira kua arotauhia mo te pouaka whakaata, ma te tirotiro tirotiro ranei, ka waiho te toenga o te atanga kaore i pa.

Heoi, ko te iPhone ka taea te whakaputa i te wheako penei i te papamahi ina hono ana ki te mata ka taea pea te whakakapi i tetahi pona mo nga kaiwhakamahi maha. Ko nga kaitukatuka kaha o te iPhone, e whakamahia ana i roto i nga Macs, kei a raatau nga mahi e hiahiatia ana mo nga mahi penei i te imeera, te tirotiro paetukutuku, te purei ataata, tae atu ki te whakatika whakaahua. Kua tukuna e iPadOS nga mahi rite i runga i te taputapu kotahi.

Ahakoa kei te tupono pea a Apple ki te tarai i tana ake maakete Mac, kua awhi te kamupene i nga wa o mua ki te arahi i nga huringa tauira mo te whakamahi taputapu. Ko te panui iPhone apopo ka tohu i te timatanga o te waa hou mo nga waea atamai, engari kare tonu i te maarama mena ka whakauruhia he aratau papamahi i tenei tau, a muri ake ranei.

Hei mutunga, ka taea e te hononga USB-C te iPhone 15 me te tauranga Thunderbolt te tuu hei whakakapi papamahi pono. Ahakoa ka whiriwhiri a Apple ki te hopu i tenei waahi me te tautuhi ano i te kaupapa o te waea atamai kei te noho tonu.

