Ko te iPhone 15 Pro Max te waea atamai hou a Apple me te whakanui i te kamera tino kaha kua kitea i runga i te iPhone. I tukuna i te taha o te iPhone 15, iPhone 15 Plus, me te iPhone 15 Pro, ko te Pro Max he whakaaturanga 6.7-inihi me te whakauru i nga ahuatanga hou katoa e kitea ana i runga i ona tuakana, penei i te Paatene Mahi kua whakaritea me te tauranga USB-C.

Ko te mea e wehe ke ai te iPhone 15 Pro Max ko tana arotahi topa periscope auaha, e whakarato ana i te topa whatu 5x, e kaha ana ki te whakataetae ki etahi atu waea kamera runga. Ma te hua 2x a Apple mai i te pukoro 48MP, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatutuki i te topa whatu 10x. Ko te iPhone 15 Pro Max i panuitia i te huihuinga o Mahuru a Apple ka waatea mo te ota-mua i mua i tana tukunga i te Mahuru 22nd.

Ko tetahi ahuatanga rongonui o te iPhone 15 Pro Max ko tana tauranga USB-C, hei whakakapi i te hononga Uira a Apple. Ko tenei tauranga e tuku ana i te USB 3 tere mo te tango tere o nga konae ataata me etahi atu. Kei te whakauruhia ki te maramara A17 Pro hou a Apple, e whakanui ana i tana mahi katoa.

Ahakoa he rite te rahi o te Pro Max ki tona o mua, ka whakanuia e ia he hanga titanium, he taha porowhita, me te Patene Mahi whakarite, e whakaatu ana a iOS 17. Ko enei whakapainga ka whai waahi ki tana hoahoa maamaa me te atanga ratarata-kaiwhakamahi.

Kaore ano matou i whai wheako ki te iPhone 15 Pro Max, engari i runga i ana tohu whakamihiihi, kei te hangai ake hei whakamohoatanga rongonui. Na ona ahuatanga kamera matatau me te kaha o te mahi, e tika ana kia whakataetae pai i te maakete atamai, ka kiia ko tetahi o nga iPhones pai rawa atu ki tenei ra.

I a matou e whakapau kaha ana ki te waea rangatira hou a Apple, ka tukuna e matou he arotake matawhānui e whakaatu ana i ona kaha me ona ngoikoretanga. Kia mau ki ta maatau whakatau whakamutunga mo te iPhone 15 Pro Max.

Puna: Kare i mohiotia