Ka hurahia e Apple te iPhone 15, Apple Watch Series 9, me AirPods Pro 2 me te Utu USB-C

Kua panuitia e Apple tana rarangi hua hou e tino tumanakohia ana mo te 2023, tae atu ki te iPhone 15, Apple Watch Series 9, me AirPods Pro 2 me te utu USB-C. Ka tae mai te iPhone 15 me te whakawhiti ki te USB-C me te topa kamera roa mo tana tauira Pro. Ko te tumanako a te kamupene ko enei tuku hou ka whakapoapoa i nga kaihoko ki te whakahou me te huri i te kiriata hou i roto i tana utu hea.

Ko nga putanga auau me te rahi o te iPhone 15 kei te pupuri i nga waahanga hoahoa o nga tauira o mua, tae atu ki nga taha konumohe me nga tuara karaihe me nga mua. Heoi, kei roto i a raatau nga tapa taapiri hou me te tapahi "motu hihiri" iti ake i te tihi o te mata. Ko te punaha kamera rua kua tino pai ake, me te 48-megapixel pūoko matua me te 2x optical zoom.

Ko nga tauira hou e whakanui ana i nga mata e rua ake te kanapa, e pai ake ai te panui o waho. Ko tetahi atu waahanga rongonui ko te whakaurunga o te tauranga USB-C, e taea ai te utu me te hototahi ki nga momo taputapu. Ko nga waea kua rite ki te maramara A16 ka waatea i nga toa i te Mahuru 22, ka tiimata mai i te £799 ($799) mo te iPhone 15 me te £899 ($899) mo te iPhone 15 Plus.

Ko nga tauira iPhone 15 Pro me te 15 Pro Max teitei ka whiwhi i te nuinga o nga whakahoutanga i tenei tau, tae atu ki nga bezels iti ake, te karaihe haupapa o muri, me nga taha titanium kia pai ake ai te roa me te taumaha mama. Kua whakakapihia te pana wahangu ki te paatene mahi ka taea te mahi maha. Kei roto hoki i enei tauira te maramara A17 Pro mo te pai ake o nga mahi, nga tauranga USB-C tere, me nga kamera pai ake. Ko te iPhone 15 Pro Max, inaa, ka tae mai me te kamera waea 12MP e tuku ana i te topa whatu 5x, he rite ki nga waea Samsung me Google.

Kua tukuna ano e Apple te Apple Watch Series 9 me te Ultra 2. Ko te Raupapa 9 kei te pupuri i te hoahoa mohio i te wa e tuku ana i te maramara S9 hou mo te tukatuka tere me te mata kanapa. Ko te Ultra 2, i tetahi atu taha, he maamaa ake te mata 3,000nit me tetahi keehi i hangaia ki te 95% titanium recycled. Ka waatea nga tauira e rua mai i te £399 ($399) mo te Apple Watch Series 9 me te £799 ($799) mo te Watch Ultra Series 2.

I te katoa, ko te rarangi hua hou a Apple e whakaatu ana i nga whakapainga i roto i te mahi, te hoahoa, me te pumau. Ko enei tuku hou ka tukuna ki nga toa i te Mahuru 22, a ko te tumanako a Apple ka whakahou ano i te hiahia o nga kaihoko me te whakanui i tana tuunga maakete.

Rauemi:

- Ingoa Tuhinga Puna: Ka whakaatu a Apple i te iPhone 15 me te iPhone 15 Pro me te USB-C me te whakanui i te kamera.

– Ingoa Tuhinga Puna: Ka panuitia e Apple nga maataki atamai a Apple Watch Series 9 me Ultra 2