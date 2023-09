Apple Rumor Roundup: iPad Mini 7, USB-C Charging Case, me te iPhone 15 Whakapai ake kamera

I roto i nga korero a Apple i tenei ra, kei reira nga whakapae mo te iPad mini 7 e heke mai nei, te ahua o te putea utu USB-C mo AirPods, me nga whakahoutanga kamera mo nga tauira iPhone 15.

Ka timata mai i te iPad mini 7, ko nga korero e kii ana ka taea te whakaatu i nga ra i muri mai, tera pea ma te tuku korero a Apple. Ko te ahua kei runga i te putunga specs kaua ki te hoahoa hou. Ko te rahi kiato o te iPad paku ka waiho hei taputapu petipeti a-ringa, na reira kei te tumanako nga kaitakaro ki nga panui keemu e pa ana ki a ia.

Ka neke atu ki nga taputapu, kei te whakapaehia mo te putea utu USB-C mo AirPods. He taapiri pai tenei mo nga kaiwhakamahi he maha nga taura USB-C engari kaore e kaha ki te utu i a raatau AirPods ki a raatau. Heoi, ko te tumanako ka kore e iti te utu o te putea utu USB-C.

Ko tetahi atu huringa e tumanakohia ana ko te tango i te hononga USB-C ki te awhe iPhone 15. Ko te tikanga tenei ko te mutunga o te tauranga Uira rangatira, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi i nga taura USB-C mo te utu me te whakawhiti raraunga. Ahakoa ko tenei nekehanga kaore i te pakaru whenua, i te mea he maha nga waea Android e whakamahi ana i te USB-C mo nga tau, ka whakahāngai a Apple ki te paerewa ahumahi.

Ko nga whakahoutanga o nga kamera mo nga tauira iPhone 15 kei roto i nga whakaahua rorohiko pai ake me te whakaurunga o te kamera periscope me te 6x topa whatu i runga i te iPhone 15 Pro Max. Ko nga whakapainga whakaahua rorohiko e whai ana ki te tuku whakaahua pai ake, kia mau tonu ki nga whakataetae a Google me Samsung. Ko te kaamera telephoto me te topa whatu 6x e tika ana kia taurite i waenga i te whakamahinga me te kounga whakaahua whakamihi.

I roto i te katoa, ko enei korero he whakaahua whakahihiri mo te hunga kaingākau ki a Apple. Ko te iPad mini 7, te putea utu USB-C mo AirPods, me nga whakahoutanga kamera i roto i nga tauira iPhone 15 e tika ana kia nui ake nga whakapainga ki te rarangi hua o Apple.

Nga wehewehe:

– USB-C: He hononga hono e taea ai te utu tere me te whakawhiti raraunga ka whakaritea ki te tauranga Uira.

- Puputanga mokowhiti: He whakapai ake i nga whakaritenga o tetahi taputapu, penei i te tukatuka, te kamera, te kaha rokiroki ranei.

– Whakaahua rorohiko: Ko te whakamahi i nga raupaparorohiko rorohiko hei whakarei me te arotau i te kounga o nga whakaahua i tangohia e te kaamera atamai.

Rauemi:

– TechRadar

- Aporo

– Whakaahua Getty

– Future / Lance Ulanoff