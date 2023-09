Me pehea te Whakaritea he eSIM ki to iPhone 15

Ko te tukunga o te raupapa iPhone 15 i mau mai he maha nga ahuatanga hou me nga whakapainga, tae atu ki te whakamahi i te hangarau eSIM. Ma te whakawhiti ki te eSIM, ka whakakorehia te hiahia mo te kaari SIM tinana, na te mea kua whakauruhia te kaari SIM mamati ki roto i te taputapu.

Na, he aha tonu te eSIM? Ka whakamahia te kaari SIM hei tautuhi i to waea ki te kaikawe me te rereke. Ka whakaatu ki te kaikawe ko tehea waea e whakamahia ana e koe me tehea tau me te kaikawe hei tautapa ki to ringaringa. Ko te eSIM, i tetahi atu taha, he putanga mamati o te kaari SIM ka taea te whakarite me te reprogrammed ina hiahiatia. Ka taea e te iPhone 15 te penapena tae atu ki te waru nga momo eSIM, he pai mo te hunga haereere, mo te hunga he maha nga raina pakihi.

Ko te whakarite i te eSIM i runga i to iPhone 15 he mahi ngawari noa. Ina tono koe i to iPhone, ka honoa to kaikawe me to nama waea ki te taputapu. I a koe e whakahohe ana i to iPhone hou me te haere i roto i te tukanga Tīmata Tere, ka akiakihia koe ki te whakaū kei te pirangi koe ki te whakahohe i to nama waea i runga i to iPhone. Mai i reira, ka taea e koe te whai i nga tohutohu i runga-mata hei whakarite i te eSIM mo to putea.

Mena kei te whakawhiti koe i o raraunga mai i tetahi tauira iPhone tawhito, ka taea e koe te kowhiri i te whiringa ki te whakawhiti mai i tetahi atu iPhone, a ma Apple te toenga. Ko te tikanga he tere te tukanga, engari ka rereke pea i runga i te hokohoko o te tūmau.

Mena i pekehia e koe te whakawhitinga tau i te wa o te tatūnga, ka taea tonu e koe te whakawhiti i to nama me to eSIM ki te iPhone 15. Whakatuwherahia te taupānga Tautuhinga, haere ki te Cellular, ka kowhiria te Whakaritea Pūkoro. A pee i nga tohu ki te whakaoti i te tukanga.

Mo te hunga ka huri mai i te waea Android ki te iPhone 15, ka rereke pea te tukanga i runga i te kaikawe. Ki te kore koe e akiakihia ki te whakawhiti i to nama i te wa o te tatūnga tuatahi, me whakapā atu koe ki te ratonga kaihoko a to kaikawe ki te tono waehere QR, ki te whakarite ranei i te Whakahohenga Waea eSIM.

I roto i te katoa, ko te whakarite i te eSIM i runga i to iPhone 15 he mahi ngawari ka taea te mahi i te wa o te tatūnga tuatahi, i muri mai ranei. Ko te ngawari me te waatea o te eSIM ka waiho hei waahanga nui mo nga kaiwhakamahi iPhone.

