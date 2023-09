He aha te mea hou ki te iOS 17

Kua panuitia e Apple ko nga whakahoutanga iOS 17 me te iPadOS 17 e tino tumanakohia ana ka waatea mo nga kaiwhakamahi iPhone me iPad ka timata i te Mahuru 18. Ko te putanga hou o iOS ka tae mai me te maha o nga ahuatanga whakahihiri e tatari ana nga kaiwhakamahi.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui i whakauruhia ki te iOS 17 ko "Panui Whakapaa." Ma tenei ahuatanga ka taea e nga kaiwhakamahi te whakawhaiaro i te ahua o o raatau korero i te wa e taunekeneke ana me etahi atu kaiwhakamahi iPhone. Ka taea e nga kaiwhakamahi te taapiri pikitia me te whakarite i te momotuhi, tae momotuhi, me etahi atu huānga ki te hanga i tetahi Panui Whakapā motuhake.

Mo nga waea oro me nga waea ataata a FaceTime, ka whakauruhia e iOS 17 te tautoko reo-o-reo. Ko te tikanga ka taea e nga kaiwhakamahi te waiho karere ina waea atu ratou ki tetahi, ka taea hoki e nga kaiwhiwhi te waiho i o raatau ake reo. I tua atu, ka tukuna e FaceTime nga Tauhohenga 3D, tae atu ki nga ngakau, nga poihau, nga ahi, nga kurupae laser, me te ua, me te taapiri i tetahi huānga ngahau me te taunekeneke ki nga waea ataata.

Kua whiwhi hoki a AirDrop i nga whakarei ake i roto i te iOS 17. Ko te ahuatanga hou "NameDrop" he ngawari ki te tiri i nga korero whakapiri ki etahi atu kaiwhakamahi iPhone, Apple Watch ranei ma te kawe i nga taputapu ki tetahi atu. Ko SharePlay tetahi atu taapiri whakaongaonga, ka taea e nga kaiwhakamahi te uru ki nga mahi tiritahi penei i te ataata, waiata, me nga keemu ma te pupuri noa i nga iPhones e rua kia tata.

Ko tetahi atu waahanga nui i roto i te iOS 17 ko "StandBy." Ina tuu whakapae nga kaiwhakamahi i o raatau iPhones ki runga i te riihi, ka whakaatuhia he atanga ritenga me nga widget ngawari mo te wa, maramataka, whakaohooho, me etahi atu. I tua atu, kua tino tauwhitiwhiti nga widget Mata Kainga inaianei.

I runga i te iPad, ka tukuna e iPadOS 17 he wheako Mata Maukati hou, he pai ake nga taputapu tuhi i te wa e whakamahi ana i te Apple Pencil, tautoko mo nga kamera tukutuku o waho, me etahi atu momo whakarei.

Ko te iOS 17 me te iPadOS 17 ka waatea mo te tango i te Mahuru 18. Ko te iOS 17 he hototahi ki te iPhone XR me nga tauira o muri mai, ko te iPadOS 17 e hiahia ana he iPad me te maramara A10 Bionic, i muri mai ranei.

I roto i te katoa, ko te whakahou iOS 17 e kawe mai ana i nga ahuatanga whakaihiihi me te hoa-kaiwhakamahi ki nga taputapu Apple, te whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi me te whakarato huarahi hou ki te whakawhaiaro i nga taunekeneke.

