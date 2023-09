Ko te Hapori Rhythm Heart e Whakatika ana mo te Huinga Tuarua a-tau HRX ki Seattle

Kei te whakareri te Heart Rhythm Society (HRS) mo tana huihuinga tuarua a HRX, he huihuinga hauora me te hangarau o te ao e whakakotahi ana i nga tohunga mai i nga umanga hauora me te hangarau. Ko te whainga o te hui ki te wero i te mana o te noho me te huri i te tiaki turoro ma te mahi auaha me te mahi tahi.

Ka tu te HRX 2023 mai i te Mahuru 21-23, 2023, i te whare huihuinga hou o Summit i Seattle. Ko te waahi motuhake o te ruma kotahi o te waahi i hangaia hei whakanui ake i te whakauru me te whakatairanga i te mahi auaha me te mahi tahi i waenga i te hunga i tae atu.

Ka whakaatuhia e te hui nga momo hotaka e aro ana ki te hauora mamati ngakau. Ka uru ki roto i nga huihuinga nga korerorero me nga whakaaturanga e arotahi ana ki nga otinga mo nga kaupapa penei i nga tauira tiaki mariko ka puta ake, te paanga o te hangarau matihiko ki nga koretake o te hauora, me nga tirohanga mo te putea hauora mamati.

I tua atu, ka whakaatuhia e HRX AbstracX, e te Cardiovascular Digital Health Journal, 15 nga kaiwhakaahua kua tohua hei whakaatu i a raatau mahi i roto i nga whakaaturanga a-waha 10-meneti. Ka whakaatuhia ano e te huihuinga he whakataetae pitch, e rima nga kapa kua tohua ka whakataetae mo nga taonga putea mai i nga kaipupuri putea.

Ko nga Kaihanga Tuarua a Takuta Sana M. Al-Khatib me Takuta Jagmeet P. Singh i whakapuaki i te harikoa mo te huihuinga e haere ake nei me tona kaha ki te hanga mahi tahi me te ahu whakamua i nga huarahi hangarau ki te tiaki turoro. E whakapono ana ratou ko te heke mai o te hauora kei roto i nga hangarau mariko, matihiko, me nga hangarau hou.

Ko te Heart Rhythm Society e whakatapua ana ki te whakatairanga i te maatauranga me te tautoko mo nga tohunga ngaio me nga turoro ngakau arrhythmia, me te aro ki te ahu whakamua i te waahanga o te hikohiko.

Mo etahi atu korero mo HRX 2023, tirohia te paetukutuku mana.

Rauemi:

– Te Heart Rhythm Society (HRS)

– experiencehrx.com