Me pehea te whakapai ake i te Rokiroki i runga i nga taputapu MacOS

Mena kei a koe he MacBook Pro, MacBook Air ranei he iti te rokiroki, ka mohio koe me pehea te tere o te whakakii i taua waahi. Heoi ano, kei a MacOS tetahi waahanga whakauru e kiia nei ko Optimize Storage ka taea te whakaora mokowā utu nui ki to puku. Ka mahi tahi tenei ahuatanga me te "Store in iCloud" me te "Empty Trash aunoa," a ka tango aunoa i nga kiriata Apple TV me nga whakaaturanga pouaka whakaata i maatakihia e koe, me te pupuri i nga taapiri imeera hou i te wa ka raru te waahi rokiroki. .

Hei whakahohe i te waahanga Rokiroki Arotau i runga i to taputapu MacOS, whai i enei mahi:

Me mohio kei te whakahaere MacOS to taputapu me te whakahou ki te putanga hou. Whakatuwheratia nga Tautuhinga Pūnaha mai i te Launchpad, i te tahua ranei. I roto i te paetaha maui, paatohia te "General" ka paato i te "Storage." Mai i te rarangi o nga whiringa, pawhiria te "Arotau" ka whakaū i to whiringa.

Ina kua whakahohea e koe te Arotau Rokiroki, ka timata a MacOS ki te whakawātea mokowā mā te tango raraunga ataata mai i te Apple TV+ me te pupuri anake i ngā āpitihanga īmēra hou. Mena ka matakitaki koe i a Apple TV+ ka reti me te hoko kiriata mai i te toa mamati Apple, ka kite pea koe i te pikinga nui o te waahi rokiroki e waatea ana.

He mea nui kia mohio koe kaore tenei ahuatanga e pa ki nga riipene ataata i tangohia e koe, i hanga ranei, a ko nga whakaaturanga pouaka whakaata, kiriata ranei i hokona e koe ka taea te tango ano i nga wa katoa. Mena he kaihoko auau koe, he kairihi ranei i nga papaaho ataata, ma te whakamahi i te waahanga Rokiroki Arotau ka kore e tere te whakakii i to rokiroki taputapu MacOS.

Rauemi:

Tuhinga Puna: Cliff Joseph/ZDNET

Tuhipoka: Ko nga hononga puna URL kaore i whakaratohia